Madagascar: Xtrem Fight Night VIP - Le kick-boxing malgache dans toute sa splendeur

Un événement inédit, l'Xtrem Fight Night VIP de kick-boxing organisé par le club Lion Force, a été un grand succès. Le Petit Palais des Sports de Mahamasina a accueilli une soirée de combat digne de ce nom, marquée par des affrontements électriques et une ambiance hors du commun.

Le kick-boxing malgache a franchi un nouveau palier vendredi soir, offrant aux spectateurs une expérience unique qui sortait des compétitions habituelles. La soirée a mis en valeur la discipline, a révélé le niveau des athlètes et a donné un goût nouveau aux amateurs de sport de combat.

Dans un cadre prestigieux, avec des invités spéciaux, des étrangers, des pionniers et des jeunes passionnés, tous ont profité du spectacle autour du ring, servis d'un repas raffiné. « Je tiens à féliciter Lion Force et le président Boto Gilbert pour cet événement dont le kick-boxing malgache a grandement besoin. La préparation n'a pas été simple, mais le club a osé aller de l'avant. Vous êtes courageux. Bravo également à tous les combattants. Il faut toutefois renforcer la formation au niveau des coachs et des arbitres », a déclaré Gildas Razanajatovo, ancien entraîneur national.

Les semi-pros ouvrent le bal

À 19h, les invités étaient presque tous installés, prêts à vivre une soirée hors du commun. Les combats semi-professionnels ont ouvert le bal avec onze affrontements de trois rounds chacun. Dès les premiers coups, la salle a vibré et l'atmosphère s'est embrasée.

Les serveurs distribuaient les entrées froides du repas, mais personne n'avait envie de détourner le regard du ring. Les spectateurs, captivés, ont vécu des moments intenses où chaque échange sentait la poudre.

La petite salle était en fête, et l'énergie des combattants a rapidement gagné le public. Pas question de dormir ou de se laisser distraire. La première partie a donné le ton d'une soirée où l'adrénaline et la passion étaient au rendez-vous.

Les pros en démonstration

Vers 21h, les combats professionnels ont pris le relais avec neuf affrontements de haute intensité. Dago et Eric ont ouvert cette série dans un duel de cinq rounds de deux minutes, remporté par Eric au terme d'un suspense haletant.

Cyborg et Boyka ont ensuite livré un combat serré, marqué par la pression des paris, avant que Zores ne s'impose face à Anthonio. Le seul combat féminin de la soirée a opposé Machi, médaillée des Jeux des Îles, à Nalidah, podium lors du championnat d'Afrique.

Sans pitié, les deux combattantes ont offert un duel spectaculaire, remporté aux points par Nalidah. Les combats se sont enchaînés sans pause, les invités impatients de découvrir la suite. Chaque affrontement apportait son lot de technicité et de suspense, confirmant que le kick-boxing malgache a atteint un niveau supérieur.

Des champions confirmés et un avenir prometteur

À 23h, l'intensité ne faisait que monter. Le cinquième combat entre Setra et Joël a tenu les spectateurs éveillés, Setra s'imposant aux points. Christian et Bri Guerrier ont ensuite offert un duel où Bri a dominé par sa maîtrise technique. Lavakely, déjà sacré champion du monde junior à Rimini, en Italie, a confirmé son éclat face à Tsila, imposant puissance et précision pour s'imposer aux points.

Jessy a logiquement remporté son combat contre Tyson, sous les applaudissements nourris du public. Le duel le plus attendu opposait Rojo Lalaina, pensionnaire du circuit pro en Chine, à Tojo.

Après deux ans d'absence, Rojo espérait retrouver son identité de combattant, mais Tojo, humble et discret, a remporté avec brio le duel dès le deuxième round. « L'organisation n'est pas parfaite mais on a tout donné pour que ce soit un succès. D'ailleurs c'est la première fois qu'on a organisé d'une telle envergure. Nous avons tout mis en oeuvre pour satisfaire le public et les combattants ont offert un spectacle à la hauteur des attentes », a déclaré Boto Gilbert, président fondateur du club Lion Force. La soirée s'est clôturée dans une ambiance festive avec une danse-discothèque, confirmant que le kick-boxing malgache a trouvé une nouvelle vitrine pour briller et un potentiel à exploiter.