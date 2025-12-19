Madagascar: Rinah Rakotomanga - L'avocate dénonce une atteinte à la présomption d'innocence

19 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

Selon les déclarations de son avocate, Rinah Rakotomanga et son compagnon seraient victimes d'une atteinte à la présomption d'innocence, à la suite de la diffusion d'informations et d'images jugées irrégulières sur les réseaux sociaux.

D'après Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina, avocate de la défense, une fausse information annonçant la libération de ses clients a circulé mercredi dernier sur les réseaux sociaux. Peu après, une photo montrant Rinah Rakotomanga et son compagnon encore en détention a été publiée.

Sur cette image, l'homme apparaît tenant un papier sur lequel figure la date du jeudi 18 octobre, censée prouver qu'ils se trouvent toujours en prison. L'identité de l'auteur de cette publication reste inconnue.

L'avocate estime que la diffusion de cette image constitue une violation grave de la présomption d'innocence. « Nos clients ont été photographiés en prison dans des conditions assimilables à une mise en scène et à une forme de pression, ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par la présomption d'innocence », a-t-elle déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Toujours selon l'avocate, la publication de ces images est contraire à la loi, d'autant plus que ses clients respectent pleinement la procédure judiciaire en cours. Elle précise qu'une demande de liberté provisoire a été introduite par la défense, mais que celle-ci a été rejetée par le tribunal.

Un appel a ensuite été formé conformément aux voies légales. Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina affirme par ailleurs que cette diffusion s'apparente à un procès mené sur la place publique, à caractère politique, visant à donner crédit aux rumeurs selon lesquelles Rinah Rakotomanga aurait déjà recouvré la liberté. Elle rappelle enfin que de telles pratiques ne correspondent pas aux principes et engagements issus de la révolution populaire.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.