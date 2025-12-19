Madagascar: Rinah Rakotomanga - L'avocate dénonce une atteinte à la présomption d'innocence

Selon les déclarations de son avocate, Rinah Rakotomanga et son compagnon seraient victimes d'une atteinte à la présomption d'innocence, à la suite de la diffusion d'informations et d'images jugées irrégulières sur les réseaux sociaux.

D'après Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina, avocate de la défense, une fausse information annonçant la libération de ses clients a circulé mercredi dernier sur les réseaux sociaux. Peu après, une photo montrant Rinah Rakotomanga et son compagnon encore en détention a été publiée.

Sur cette image, l'homme apparaît tenant un papier sur lequel figure la date du jeudi 18 octobre, censée prouver qu'ils se trouvent toujours en prison. L'identité de l'auteur de cette publication reste inconnue.

L'avocate estime que la diffusion de cette image constitue une violation grave de la présomption d'innocence. « Nos clients ont été photographiés en prison dans des conditions assimilables à une mise en scène et à une forme de pression, ce qui porte atteinte aux droits fondamentaux garantis par la présomption d'innocence », a-t-elle déclaré.

Toujours selon l'avocate, la publication de ces images est contraire à la loi, d'autant plus que ses clients respectent pleinement la procédure judiciaire en cours. Elle précise qu'une demande de liberté provisoire a été introduite par la défense, mais que celle-ci a été rejetée par le tribunal.

Un appel a ensuite été formé conformément aux voies légales. Maître Mirantsoa Randriamiaramisaina affirme par ailleurs que cette diffusion s'apparente à un procès mené sur la place publique, à caractère politique, visant à donner crédit aux rumeurs selon lesquelles Rinah Rakotomanga aurait déjà recouvré la liberté. Elle rappelle enfin que de telles pratiques ne correspondent pas aux principes et engagements issus de la révolution populaire.