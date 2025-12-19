Congo-Kinshasa: Ituri - 180 militaires des FARDC formés au combat en milieu de jungle

Cent quatre-vingts militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) ont achevé, ce jeudi 18 décembre en Ituri, une formation spécialisée au combat en milieu de jungle. Dispensée par des instructeurs brésiliens de la MONUSCO venus de Beni (Nord-Kivu), cette session visait à renforcer les capacités opérationnelles des soldats appelés à intervenir dans des zones difficiles d'accès, dans le cadre du rétablissement de la paix.

Les militaires de l'unité TIGRE et du Bataillon RECONNAISSANCE ont suivi cette formation du 24 novembre au 17 décembre. Pendant quatre semaines, ils ont appris : l'usage de la boussole et du GPS, les mouvements et tactiques de combat en jungle, des exercices de descente en rappel depuis un hélicoptère, les tirs en forêt, ainsi que des notions sur les droits de l'homme et la lutte contre les violences sexuelles.

La formation s'est déroulée au camp Jango des FARDC pour la partie théorique et au camp Ndoromo de la MONUSCO pour les exercices pratiques. Pour le colonel Atila, du contingent brésilien chargé de la formation, cette remise à niveau illustre la détermination de la MONUSCO à appuyer les FARDC dans le rétablissement de la paix en Ituri.

Le commandant de la 32e région militaire, le général Antoine David Mushimba, représentant le gouverneur à la cérémonie de clôture, a exhorté les militaires formés à mettre en pratique toutes les notions acquises au profit de la nation.

Plus de 1000 militaires déjà formés

Depuis janvier 2025, plus de 1 000 militaires des FARDC ont bénéficié de formations spécialisées dispensées par les casques bleus de la MONUSCO, dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées congolaises.