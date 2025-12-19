Madagascar: Épidémie - Les cas de rougeole flambent dans les hôpitaux

À Antananarivo, plusieurs enfants ont été hospitalisés après avoir contracté la rougeole. Cette maladie virale très contagieuse expose surtout les enfants non vaccinés à de graves complications.

La rougeole frappe durement. À Antananarivo, plusieurs enfants sont actuellement hospitalisés à la suite de complications liées à cette maladie virale hautement contagieuse. Parmi eux figure Lahatra (nom d'emprunt), un enfant âgé d'un an et demi, admis au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mère-Enfant d'Ambohimiandra. « Il a été hospitalisé il y a une semaine après avoir développé une détresse respiratoire. Son état s'améliore progressivement », confie sa mère, qui le tient dans ses bras dans la cour de l'établissement, hier. Couvert d'éruptions cutanées de la tête aux pieds, l'enfant apparaît encore visiblement affaibli.

Selon le Dr Péguy Ranaivosolohery, directeur adjoint chargé des affaires techniques au sein de cet hôpital, l'hospitalisation d'un enfant atteint de rougeole devient indispensable lorsque celui-ci montre des signes de grande fatigue, n'arrive plus à s'alimenter et que les lésions s'étendent à l'intérieur de la bouche, évoluant en plaies. Tout symptôme associé à la rougeole doit faire l'objet d'une consultation médicale, notamment l'écoulement nasal, la toux, les yeux rouges et larmoyants, la présence de petites taches blanches sur la face interne des joues ou des éruptions cutanées, selon les professionnels de santé.

Aucun décès

En l'absence de prise en charge adéquate, la rougeole peut évoluer vers des complications graves telles que la cécité, des infections provoquant un oedème cérébral et des lésions neurologiques, des diarrhées sévères entraînant une déshydratation, des infections de l'oreille ou encore des troubles respiratoires sévères, dont la pneumonie. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la majorité des décès liés à la rougeole sont dus à ces complications.

Aucun décès imputable à la rougeole n'a été enregistré au CHU Mère-Enfant d'Ambohimiandra jusqu'à présent, selon des sources auprès de cet hôpital. En revanche, un décès a été signalé cette année dans le district de Bekily, d'après le ministère de la Santé publique. Les jeunes enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés demeurent les plus exposés aux formes graves de la maladie, rappelle l'OMS.

Le ministère de la Santé publique a déclaré une épidémie de rougeole dans plusieurs régions, avec un millier de cas enregistrés depuis le début de l'année. Antananarivo figure parmi les zones touchées par l'épidémie.