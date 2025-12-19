Afrique: Tirage au sort CAN 2027 - Les Barea se lancent vers une nouvelle aventure

La composition des groupes pour les qualifications à la CAN 2027 sera connue ce soir. La cérémonie du tirage au sort se déroulera au Maroc vers 21 heures.

Jour J. La cérémonie du tirage au sort des groupes pour les qualifications à la 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), version 2027, se tiendra ce soir, à partir de 21 heures, à Rabat, au Maroc. La Confédération africaine de football (CAF) avait dévoilé, le 17 novembre, les dates de la prochaine CAN, qui s'étalera du 19 juin au 18 juillet 2027.

Édition inédite, trois nations de l'Afrique de l'Est, en l'occurrence le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, co-organiseront, pour la première fois, cette joute continentale réservée aux sélections nationales du continent africain, à l'instar de la huitième édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) abritée par ces trois pays.

Selon le format des qualifications fixé par la CAF, les équipes seront réparties en treize groupes de trois ou de quatre équipes. La formation des chapeaux dépendra du dernier classement des équipes nationales publié le 19 novembre. D'après le classement FIFA, Madagascar occupe la 105e place mondiale et la 24e sur le continent africain. La Grande Île se trouve dans le chapeau 2.

Les treize nations qui figurent dans le chapeau 2 sont le Ghana, le Gabon, la Guinée, l'Ouganda, l'Angola, la Zambie, le Bénin, la Guinée équatoriale, le Mozambique, Madagascar, les Comores, le Niger et la Libye.

Qualifications directes

Le chapeau 1 regroupe les treize pays les mieux classés : le Maroc, qui caracole en première position, devant le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RD Congo, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap-Vert.

Les nations qui forment le chapeau 3 sont la Tanzanie, le Kenya, la Mauritanie, la Gambie, le Soudan, la Namibie, la Sierra Leone, le Togo, le Malawi, le Zimbabwe, le Rwanda, la Guinée-Bissau et le Congo.

Dans le chapeau 4, on retrouvera le Botswana, la République centrafricaine, le Libéria, le Lesotho, le Burundi, l'Éthiopie, l'Eswatini, le Soudan du Sud, les Maldives, Maurice, le Tchad, Sao Tomé-et-Principe et Djibouti.

Les nations hôtes (Kenya, Tanzanie et Ouganda) sont qualifiées directement pour la phase finale. Les treize pays vainqueurs de chaque groupe, ainsi que les trois meilleurs deuxièmes, rejoindront les pays organisateurs. Les autres pays classés deuxièmes disputeront des matches de barrage pour les dernières places.

Les matches de qualification à la prochaine CAN se dérouleront entre mars et octobre 2026. Les barrages sont programmés au mois de novembre de l'an prochain. Reste à savoir si le sélectionneur franco-portugais Corentin Martins, dont le contrat prendra fin en janvier, sera reconduit.