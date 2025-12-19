Madagascar: Développement - Madagascar étudie les complexes industriels indonésiens

La réflexion sur le développement industriel se poursuit. Une délégation malgache se trouve actuellement en Indonésie pour une mission d'étude. Cette mission s'inscrit dans la mise en œuvre de la Politique générale de l'État en faveur de la Refondation.

Les travaux portent sur la visite et l'analyse des complexes industriels du groupe Tsingshan. Ce groupe chinois est un leader mondial dans la production d'acier inoxydable et la transformation du nickel. Il a développé de vastes sites industriels en Indonésie, où l'extraction, la transformation et la production sont intégrées sur un même complexe. Ces installations sont reconnues pour leur organisation efficace, leurs infrastructures modernes, leur logistique optimisée et leur capacité à réduire l'impact environnemental, notamment les émissions de carbone.

La délégation est conduite par les Hauts Conseillers de la Refondation, le colonel Lucien Rabearimanana et le lieutenant-colonel Gervais Andriamiarisoa. Elle a quitté Madagascar hier et reviendra le 22 décembre 2025, selon le ministre de la Communication et de la Culture, porte-parole du Gouvernement, Gascar Fenosoa Mandrindrarivony.

Les échanges avec les responsables des complexes industriels indonésiens permettront d'examiner plusieurs aspects essentiels. Ils concerneront notamment les modèles de gouvernance et de financement, ainsi que les dispositifs de gestion économique et environnementale. Une attention particulière sera accordée aux mécanismes de réduction des émissions de carbone et à l'efficacité énergétique des installations.

La mission vise également à évaluer les retombées économiques, sociales et technologiques que de tels projets pourraient générer pour Madagascar. Elle cherche à identifier les conditions nécessaires à la mise en place de partenariats industriels équilibrés et durables. Plusieurs membres du Gouvernement participent à ce déplacement.