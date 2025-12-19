Madagascar: Mafestation/ENS - Des étudiants interrompent la circulation à Ampefiloha

Des étudiants de l'École normale supérieure (ENS) Ampefiloha ont organisé une manifestation hier pour revendiquer leurs droits, notamment l'accès à la Cité universitaire ainsi que le versement de leurs bourses d'études. Pour se faire entendre, ils sont descendus dans la rue, ont érigé des barricades et brûlé des pneus.

Cette mobilisation a provoqué d'importants blocages de la circulation dans le quartier d'Ampefiloha, rendant les déplacements très difficiles et générant de longs embouteillages. De nombreux automobilistes et usagers des transports en commun ont été contraints de chercher des itinéraires alternatifs ou de patienter pendant plusieurs heures.

« Je devais me rendre à une réunion importante, mais je suis resté coincé dans le trafic pendant plus d'une heure. C'était vraiment frustrant, et beaucoup de personnes ont dû descendre de leur véhicule pour continuer à pied », témoigne Rija, un usager de la route affecté par les blocages.

La situation a rapidement dégénéré en affrontements entre les Forces de l'ordre et les manifestants. Ces derniers ont tenté de protéger leurs barricades, tandis que les policiers cherchaient à les disperser. Des échanges de poussées et de bousculades ont été observés, créant un climat de tension et d'incertitude dans le quartier.

Malgré cette confrontation, les étudiants restent déterminés à faire entendre leurs revendications. Ils ont fixé un délai de 24 heures aux autorités compétentes pour répondre à leurs demandes, menaçant de durcir le mouvement et d'intensifier leurs actions si aucune solution n'est trouvée.