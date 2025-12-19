Madagascar: L'accès au travail encore difficile aux personnes en situation de handicap

19 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Trouver un travail reste un défi pour les personnes en situation de handicap. Lovasoa Mbolatiana Rakotoniaina fait partie des rares personnes qui vivent avec un handicap à avoir un travail, en ce moment. « Si j'ai été embauché, c'est parce que le gérant de cette entreprise me connaît. Si cela n'aurait pas été le cas, avoir ce travail aura été impossible pour moi», a indiqué cette femme, samedi.

Elle a longtemps cherché du travail, mais n'a eu de chance qu'avec cette entreprise familiale. «C'est difficile, même quand on a des compétences, parce que les entreprises ont souvent des préjugés envers les personnes en situation de handicap : elles pensent que nous ne suivrons pas le rythme de la production. Pourtant, c'est le contraire, de mon point de vue, car nous sommes capables de faire tout le travail. C'est simplement une autre manière de voir les choses», raconte-t-elle.

Avant cette récente embauche, cette femme et sa famille ont survécu grâce aux aides, dont celle de la Fondation Axian. « Avant d'avoir ce métier et même jusqu'à présent, c'est l'aide apportée par cette fondation, versée tous les mois, qui nous a permis de payer les frais de scolarité des enfants, le loyer», poursuit-elle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En cette période de fêtes, la Fondation Axian s'est tenue aux côtés de personnes vivant avec un handicap à travers un don de paniers de Noël, pensé comme un moment de considération, de présence et de dignité. Tout au long de l'année, cet engagement s'est aussi traduit par des actions ponctuelles auprès d'enfants de femmes incarcérées, d'étudiants vivant dans la précarité, et de familles sinistrées, pour répondre concrètement aux urgences du terrain. La Fondation envisage d'augmenter le nombre d'enfants bénéficiaires, pour l'année 2026.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.