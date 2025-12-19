Madagascar: Mille jeunes à former sur le métier du numérique

19 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

L'employabilité des jeunes et des femmes aux métiers du numérique sera renforcée. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP), en partenariat avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a procédé au lancement officiel du projet « D-CLIC - Formez-vous au numérique », hier.

Le projet D-CLIC s'adresse à mille bénéficiaires titulaires du baccalauréat, âgés de 18 à 35 ans, répartis à parts égales entre hommes et femmes. Il est mis en oeuvre dans quatre régions, à savoir Analamanga, Vakinankaratra, Atsimo-Andrefana et Atsinanana. Des notions de base en informatique sont également exigées. Les formations proposées portent sur trois domaines clés du numérique : le marketing digital, le développement web, le développement d'applications mobiles.

« Les métiers du numérique sont en vogue, c'est la raison de ces formations. Ils sont en plein essor, mais souffrent d'un manque de maîtrise sur le plan technique. L'objectif du projet est donc d'y remédier afin de garantir que les jeunes produisent des réalisations de qualité, conformes aux normes », a déclaré Felana Razafindrarija, directeur général de l'Enseignement technique et coordinatrice du projet D-CLIC avec l'OIF.

Le projet D-CLIC a pour objectif global d'améliorer l'accès aux compétences numériques pour les jeunes, en particulier les femmes, afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur participation active à l'économie numérique.

