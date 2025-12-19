Madagascar: Rugby à XV/Top 12 - Le CEA mène la danse

Hiérarchie chamboulée. Après quatre journées du championnat de Madagascar de rugby à XV, le XXL Energy Top 12 connaît un début de saison riche en enseignements. Le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA) s'installe en tête avec autorité, devant deux cadors annoncés, le Cosfa et le FTM de Manjakaray, champion de Madagascar en titre, confirmant une hiérarchie déjà profondément bousculée.

Promu cette saison, le CEA a réalisé un début de championnat tout simplement remarquable et inimaginable. Quatre matchs, quatre victoires, 20 points au compteur et une différence de points impressionnante (+91) : le leader surprend autant par sa régularité que par sa maîtrise collective. Solide devant et réaliste derrière, le CEA confirme qu'il n'est pas en Top 12 pour apprendre, mais pour rivaliser avec l'élite.

Derrière, les deux favoris répondent présents, mais restent en embuscade. Le Cosfa, également invaincu, pointe à la deuxième place avec 19 points et la meilleure attaque du championnat (+104), mais concède un bonus de retard.

Même bilan comptable pour le FTM, champion de Madagascar en titre, qui se hisse à la troisième place avec 19 points. Les rugbymen de Manjakaray peinent encore à dégager la même autorité que la saison passée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Derrière le trio de tête, la lutte s'annonce intense. Le TAM (4e, 13 pts) et le TFA (5e, 12 pts) restent en embuscade, tandis que le milieu de tableau demeure très serré. En bas de classement, le STM et l'UASC ferment la marche et devront vite réagir pour éviter une saison sous tension.

Après quatre journées, une certitude se dégage: le CEA a déjà changé le visage du XXL Energy Top 12 et redistribué les cartes dans la course au titre.