Madagascar: Ballon ovale - Un match de défi pour le jubilé du rugby

Ce dimanche, le stade Makis d'Andohatapenaka sera le théâtre d'un affrontement féminin de Concernant les « matchs de défi » proposés par Malagasy Rugby, FT de Manjakaray (FTM) et FTF d'Antohomadinika (FTFA) s'affronteront dès 9 heures. Ce duel, hors championnat, représente un véritable enjeu de prestige pour les deux clubs, qui restent au coude-à-coude au championnat de Madagascar.

FT de Manjakaray, troisième du championnat national en cours, veut profiter de cette rencontre pour inverser la tendance. Ces deux dernières années, le club a connu un recul de performances et est sorti du top 3. Sa dernière victoire face à FTFA remonte à 2021, durant la lutte pour la troisième place du sommet national. Le 1er décembre dernier, le club d'Antohomadinika s'est imposé 38-29, rappelant sa supériorité récente, face au FTM.

Durant de match de défi, FTM pourra compter sur ses joueuses expérimentées, membres de l'équipe nationale : Fenitra Razafindramanga, Ginah Raharimalala, Mamisoa Rasoarimalala et Éléonore Rasoanantenaina. L'objectif est clair : prendre sa revanche sur FTFA et prouver que le club est prêt à revenir parmi les meilleures équipes féminines.

Prestige et hommage au féminin

FTFA, de son côté, vit une année de renouveau. Sur quatre matchs disputés depuis le début du championnat 2025, le club n'a connu qu'une seule défaite (8-34) face au SC de Besarety, champion de Madagascar inamovible depuis plus de dix ans. Avec des victoires solides contre FTM (38-29), FTVL (28-0) et RCTS (79-29), l'équipe d'Antohomadinika aborde la rencontre avec confiance et le statut de favorite.

Fenitra Razafindramanga, joueuse de FTM, donne son avis sur le match de dimanche : « Comme son nom l'indique, c'est un match de défi. Nous voulons prendre notre revanche sur la défaite de fin novembre. Ce match n'a pas d'incidence sur le championnat, mais le gagner serait un prestige pour le club. »

Marie Christine Bodonandrianina, l'ouvreuse de FTFA, répond : « Nous avons déjà battu FTM le 30 novembre. Psychologiquement, nous sommes favorites et nous allons le prouver dimanche. »

Avec le jubilé, le rugby à XV féminin à Madagascar, apparu en 1991, a participé à la CAN, tandis que le rugby à VII féminin a vu le jour en 2008. Les Ladies Makis ont disputé leur première compétition à VII en 2009, enchaîné les campagnes continentales, sont devenues vice-championnes d'Afrique en 2022 et ont décroché une qualification historique pour la Coupe du monde à VII la même année.

Ce dimanche, à partir de 9 heures, le public assistera donc à un affrontement où l'orgueil et l'ambition pèseront plus que les points : un hommage au rugby féminin pour célébrer cent vingt-cinq ans de passion à Madagascar.