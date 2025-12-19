Afrique de l'Est: Indian Ocean Festival - Les Barea filles et garçons au sommet

19 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Parcours parfait et sans faute. Certes, il n'y aura ni remise de médailles ni trophées, s'agissant d'une compétition de jeunes, mais les Barea garçons et filles viennent de réaliser une prestation impressionnante lors de la deuxième édition du Festival de l'océan Indien de football U15. Madagascar avait déjà dominé la première édition à domicile l'an passé. Les garçons ont enregistré trois victoires et un match nul durant le tournoi.

Hier, au cours de la deuxième journée au complexe national de Côte d'Or à Maurice, les Barea ont défait les Coelacanthes comoriens sur le score de 2-1, durant le troisième match, puis ont été tenus en échec sur un score nul et vierge face au club hôte mauricien, Club M, pendant le quatrième et dernier match de l'après-midi. Durant la première journée de mardi, les garçons avaient battu les Réunionnais (8-1) et les Seychellois (4-0). Au bilan, les joueurs du coach Navalina Joachim Ramilison ont inscrit quatorze buts et en ont encaissé deux en quatre matchs.

Les filles ont fait mieux. Elles ont engrangé quatre victoires nettes en autant de rencontres. Lors de la deuxième journée hier, les Barea ont pulvérisé les Comoriennes (8-0), puis ont battu les Mauriciennes (3-0) sur leur pelouse. Madagascar avait déjà signé deux victoires mardi, sur un score fleuve de 11-0 contre les Seychelles et 3-2 face à La Réunion. Les protégées de coach Cynthia Antoasy ont inscrit 26 buts et en ont encaissé deux.

Les sélections malgaches ont disputé tous leurs matchs et se sont hissées avant l'heure en tête du classement final. Les autres équipes joueront encore leurs derniers matchs ce vendredi.

