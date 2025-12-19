Madagascar: Exposition - L'amour de l'arbre dans une création contemporaine

Dendrophile, première étape du projet artistique Antson'ny Tontolo Miaina, est présentée à la Flow Gallery du 12 décembre 2025 au 16 février 2026.

Signifiant « amour de l'arbre », Dendrophile réunit une dizaine d'œuvres exposées à la Flow Gallery. L'installation comprend dix tabourets, une suspension lumineuse, un tabouret unique, des tableaux et des œuvres sculpturales conçues à partir de chutes de bois, de branches et de matériaux récupérés. L'ensemble vise à redonner voix et valeur à des éléments naturels oubliés, affirmant que ce qui tombe n'est pas fini et que l'imparfait mérite de rester.

Une suspension lumineuse en branches et feuilles de sisal tressées à la main symbolise l'élévation et la revalorisation du végétal. Des chaises intégrant des branches deviennent du mobilier-sculpture, tandis qu'un petit tabouret, réalisé en collaboration à partir de chutes de cuir dessinées, découpées et collées, est présenté avec des plumes évoquant des feuilles tombées. Ces œuvres interrogent les empreintes humaines sur la nature et la volonté d'y laisser une trace positive.

Parmi les pièces présentées figurent des photos imprimées par sublimation puis brodées, représentant la femme comme base de la création et de l'éclosion de la vie, au cœur du ravinala. Une œuvre graphique évoque la symbiose des racines, image de collaboration, tandis que trois tableaux consacrés à l'amontana -- arbre majeur de la culture malgache -- développent un triptyque autour des racines, de l'élévation et de la feuille, mêlant collage, encre et crayons de couleur. S'y ajoutent La parade du Tsakoda, œuvre collaborative, et un tableau évoquant une alliance précédant la symbiose, comme un lever de rideau sur la prise de conscience écologique, entre autres.

Curatrice artistique du projet, Ihoby Rabarijaona explique le choix de l'arbre comme une continuité logique après le thème des oiseaux abordé lors de l'édition précédente. Métaphore du cycle de vie, de l'enracinement et de l'adaptation, l'arbre occupe une place centrale à Madagascar. L'exposition réunit plusieurs artistes : Fanja R, Jessica Solomon, Noely Ratsimiebo, Saïda Augustine, Iandry Randriamandroso, Kiady Ratovoson et Rado Ramilison. Leurs œuvres déclinent l'amour de l'arbre à travers différents médiums et techniques.

Après cette première étape, une installation est visible dans le hall de l'aéroport international d'Antananarivo du 16 décembre 2025 au 28 février 2026. La dernière étape de cette troisième édition se tiendra du 17 janvier au 6 février 2026 à la Zone ZITAL Ankorondrano.