Madagascar: Concert - Noël Austral clôture la saison 2025 du Choeur Miangaly

Le Choeur Miangaly met fin à sa saison 2025 Échos de la nature avec Noël Austral, un concert qui illustre les contrastes et la richesse des traditions musicales de Noël à travers les hémisphères.

Noël Austral, prévu ce jour dès 19h à l'Institut français de Madagascar, conclut cette saison riche et contrastée, qui met en lumière la diversité des célébrations de Noël entre l'hémisphère Nord et le Sud.

Dans le Nord, Noël se déroule en plein hiver, sous la neige et le vent froid, avec des chants aux rythmes doux à modérés et aux mélodies feutrées, favorisant le recueillement familial autour de la cheminée.

Dans l'hémisphère Sud, en revanche, Noël tombe en plein été, baigné de soleil et de couleurs vives, avec des rythmes plus entraînants et des mélodies dynamiques qui reflètent la chaleur et l'énergie de la nature. À travers ce concert, le Chœur Miangaly offre une interprétation sensible et contrastée de la fête, fidèle à l'esprit de sa saison Échos de la nature.

La saison 2025 du Chœur Miangaly, lancée en mars dernier, aura été une célébration de la nature et de ses éléments. Initialement conçue en quatre grands chapitres, chacun donnant lieu à un concert majeur, elle a finalement vu trois programmes se réaliser. Élément terre a ouvert la saison le 23 mai à l'Institut français de Madagascar, suivi de Eau... tour le 3 juillet à la Cité des Cultures. Le troisième volet, Dilemme de l'homme, prévu en octobre, n'a pas pu avoir lieu en raison des circonstances sociopolitiques récentes.