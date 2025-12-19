Madagascar: Université d'Itasy - Inauguration de plusieurs infrastructures

L'Université d'Itasy grandit. En présence des Hautes autorités du pays, plusieurs infrastructures stratégiques ont été inaugurées pour améliorer les conditions d'études dans cet établissement. Du matériel informatique et des équipements immobiliers ont également été remis à cette occasion. Par ailleurs, l'université a procédé à la sortie officielle de la promotion « Fanantenana 2024-2025» parrainé par Zouzar Bouka, Président de Vision Madagascar NGO.

Parmi les infrastructures inaugurées figurent trois bâtiments qui vont abriter, entre autres, la radio universitaire, des laboratoires d'Informatique et de télécommunication, la cité universitaire et le centre médico-social, des salles de cours et une bibliothèque.

« À moyen terme, l'Université projette de consolider son ancrage dans le développement local à travers plusieurs chantiers comme la mise en place d'unités de production d'aliments pour animaux et de fertilisants biologiques, la réalisation de logements pour les enseignants et le personnel ainsi que la construction d'un Centre hospitalier universitaire de l'Itasy, avec l'appui de partenaires », souligne le président de l'université.

Zouzar Bouka, de son côté, s'est adressé aux nouveaux diplômés et a souligné l'importance de la responsabilité individuelle, de la persévérance et du dépassement de soi. Il a partagé sa vision d'un engagement durable au service de la jeunesse malgache, illustrée notamment par son expédition sur l'Everest, où il a atteint 6 800 mètres d'altitude, symbole de courage, de discipline et de résilience.