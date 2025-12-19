Madagascar: Antanandrano - Un suspect dans une affaire de cannabis libéré

Un père de famille a bénéficié d'une liberté provisoire après son déferrement devant le parquet du tribunal de première instance d'Avaradrano, le 15 décembre. Il avait été arrêté trois jours plus tôt au cours d'une opération menée par la brigade territoriale de la gendarmerie d'Ankadikely.

Le 12 décembre au matin, les gendarmes s'étaient rendus à son domicile, à Antanandrano, dans la commune rurale d'Ankadikely, après avoir reçu un renseignement fiable signalant la présence de stupéfiants dans la maison.

Une perquisition avait été autorisée en coordination avec le procureur de la République. À l'intérieur de la maison, les officiers de police judiciaire avaient découvert un sac ficelé contenant quatorze paquets de cannabis ainsi qu'un sachet plastique noir fermé, pour un poids total estimé à 12 kilos.

Le suspect, présent sur les lieux, avait été emmené pour les besoins de l'enquête. Après sa présentation au parquet, il a été remis en liberté provisoire. Les investigations se poursuivent afin de lutter en priorité contre le trafic et la consommation de stupéfiants, l'une des principales sources d'insécurité.