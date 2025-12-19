Afrique: CAN - Héritage, légendes et enjeux de la prochaine édition

Le plus grand événement footballistique d'Afrique approche à grands pas : le 21 décembre, au Maroc, débutera la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis longtemps, le tournoi a dépassé le simple cadre sportif pour devenir un phénomène culturel et historique majeur, reflétant la diversité et le caractère du continent africain.

La CAN possède un héritage riche et se distingue par une intensité dramatique constante. La pression des tribunes, le vacarme des supporters et la passion avec laquelle les joueurs se livrent sur le terrain rendent chaque match unique. AfroPari revient sur les moments clés de l'histoire du tournoi et partage ses attentes pour l'édition à venir.

Les débuts et l'expansion du tournoi

L'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations débute en 1957, avec seulement trois équipes participantes : l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Les « Pharaons » remportent le premier titre et confirment leur suprématie deux ans plus tard face aux mêmes adversaires.

Ces premières éditions étaient symboliques, mais elles ont posé les fondations d'un tournoi qui a façonné la culture du football africain et qui rassemble aujourd'hui des millions de supporters à travers le monde.

Avec le développement des infrastructures footballistiques et l'augmentation du nombre de fédérations nationales, la compétition est devenue de plus en plus relevée. Le nombre de participants est passé progressivement de 4 à 6 équipes dans les années 1960-1970, à 16 sélections en 1996, puis 24 équipes dans le format actuel. Cette évolution illustre clairement la montée en puissance du football africain.

Des victoires entrées dans l'histoire

De nombreux matchs emblématiques de la CAN sont devenus des symboles de leur époque et des sources de fierté nationale.

Algérie, 1990

Pays hôte, l'Algérie a bénéficié d'un soutien populaire immense. Après la victoire en finale, les célébrations ont duré plusieurs semaines, faisant du football l'une des véritables religions du pays.

Côte d'Ivoire, 1992

La finale face au Ghana reste l'une des plus tendues et dramatiques de l'histoire de la CAN. Après un score de 0-0 à l'issue du temps réglementaire, la séance de tirs au but s'est étirée jusqu'à 22 tentatives. Les Ivoiriens ont fait preuve d'un sang-froid supérieur et ont empoché leur premier titre continental.

L'âge d'or de l'Égypte (2006-2010)

Les « Pharaons » ont remporté trois trophées consécutifs, établissant un record encore inégalé. Sans stars du calibre de Mohamed Salah à l'époque, l'équipe s'est imposée grâce à son organisation et à sa cohésion collective. Aujourd'hui, l'Égypte détient sept titres de la CAN, un record absolu.

Zambie, 2012

Loin d'être la favorite, la Zambie a atteint la finale et est venue à bout de la Côte d'Ivoire aux tirs au but, décrochant son premier sacre africain. Cette victoire au Gabon avait une portée symbolique : en 1993, le pays y avait perdu sa sélection nationale dans un tragique accident d'avion.

Les enjeux de la CAN 2025

Qui sont les favoris et les outsiders ?

Selon les experts d'AfroPari, le Maroc est le principal favori du tournoi. Le parcours impressionnant des « Lions de l'Atlas » lors de la Coupe du monde 2022, combiné à l'avantage du terrain, joue clairement en leur faveur.

L'Égypte, en quête d'un nouveau sacre après 15 ans d'attente, fait également partie des prétendants sérieux. L'Algérie et le Sénégal, vainqueurs respectivement en 2019 et 2021, connaissent le goût des grandes victoires et viennent avec l'ambition de soulever le trophée.

Bien que la Côte d'Ivoire, championne en titre, ne figure pas parmi les favoris absolus, elle reste une équipe dangereuse. De plus, le Nigeria, la Tunisie et le Mali disposent de joueurs de qualité dans chaque axe et peuvent rivaliser avec les meilleures sélections.

L'édition 2012 a prouvé, sur l'exemple de la Zambie, qu'une organisation solide et une forte confiance collective peuvent mener au succès. L'imprévisibilité est une caractéristique essentielle de la CAN. Parmi les outsiders, on retrouve le Gabon, le Burkina Faso et la RD Congo, capables d'aller loin dans la compétition.

Il ne faut pas non plus oublier les Comores, surprenants vainqueurs de leur groupe de qualification. Sans viser le titre, les « Coelacanthes » peuvent à juste titre accrocher une place en phase à élimination directe.

Vitrine des talents : les joueurs à suivre

Mohamed Salah (Égypte), en période délicate à Liverpool, souhaite prouver son niveau en remportant la Coupe d'Afrique. Bryan Mbeumo (Cameroun) réalise de solides performances avec Manchester United et cherchera à mener son pays au succès. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) connaît une seconde jeunesse, un atout majeur pour les « Panthères ».

Azzedine Ounahi (Maroc), révélation du Mondial 2022, tentera de renforcer sa légende lors d'un nouveau grand tournoi. Le Nigeria, emmené par Victor Osimhen, dispose également d'un effectif regorgeant de stars, ce qui garantira un football spectaculaire et plein d'ambition.

Les passionnés de paris devront analyser attentivement les compositions d'équipe et les dynamiques d'avant-match : l'absence de leaders peut coûter cher aux favoris. Par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être forfait pour le premier match en raison d'une blessure, tandis que la condition physique du capitaine marocain Achraf Hakimi reste incertaine, ajoutant encore à l'intrigue.

Une attention particulière sera portée aux jeunes talents déjà présents dans les grands championnats européens et susceptibles de devenir des stars mondiales : Noah Sadiki (RD Congo), Benjamin Fredrick (Nigeria), Chemsdine Talbi (Maroc), Lamine Camara et Ibrahim Mbaye (Sénégal), Ibrahim Maza (Algérie), Christian Kofane (Cameroun) et Yan Diomandé (Côte d'Ivoire).

Les recruteurs des plus grands clubs suivront de près le tournoi, car la CAN demeure une plateforme majeure de révélation de nouveaux talents. Pour certains joueurs, il s'agit de leur premier grand test international, et des performances marquantes peuvent ouvrir les portes des ligues les plus prestigieuses.

