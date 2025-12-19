Le nouveau directeur du Commerce et de la Consommation dans la région Boeny, Harisoa Faniry Razafinimanana, a présenté ses priorités après la passation de fonctions avec son prédécesseur, la semaine dernière.

La redynamisation de l'Observation du Riz (OdR) figure parmi les objectifs de la première responsable du Commerce et de la Consommation dans la région Boeny, Faniry Harisoa Razafinimanana. Au cours de sa rencontre avec le secrétaire général de la région Boeny, le colonel Ravoavy, elle a souligné : « J'accepte cette responsabilité avec humilité, mais j'ai besoin de votre étroite collaboration afin d'y parvenir.

Vous êtes les premiers responsables de la région. ». Les deux parties se sont engagées à poursuivre les projets antérieurs relatifs au commerce et à la consommation, définis et mis en œuvre conjointement. Il s'agit notamment de la création du Comité d'observation du riz. Cette structure vise à contrôler l'offre et la demande du riz dans la région. Ancienne chef de service au niveau de la Direction régionale du Commerce et de la consommation (DRCC) de Boeny, elle a assuré l'intérim avant d'être promue à ce poste.

« Nous allons coopérer afin d'atteindre les objectifs. Vous n'êtes plus nouvelle dans le secteur et vous possédez l'expérience nécessaire dans ce domaine pour diriger la direction », rappelle le secrétaire général de Boeny.

Fluctuations

Le Comité OdR à Madagascar est une structure nationale qui collecte et diffuse des données fiables et harmonisées sur le marché du riz (prix, production) à travers des bulletins mensuels. Pour Mahajanga, les données sont incluses dans les rapports nationaux publiés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que par l'OdR. Les organisations locales, comme le Centre régional de recherche au sein du Fofifa de Mahajanga, contribuent également en travaillant sur les cultures vivrières et la recherche, en particulier sur la filière riz.

En cette période de fêtes et de saison des pluies, on assiste à une fluctuation des prix à Mahajanga. Le prix de l'aliment de base des Malgaches varie selon la qualité. Le prix du kapoaka est fixé entre 750 ariary (qualité inférieure et importée) et 1 100 ariary pour la qualité supérieure locale sur les marchés, soit jusqu'à 3 850 ariary le kilo chez les détaillants.

Le taux de brisure du riz à Madagascar varie considérablement. Les riz importés de mauvaise qualité peuvent atteindre 25 % de brisures, voire plus, et sont vendus à moindre prix. En revanche, le riz de qualité supérieure, destiné à la restauration, présente un taux de brisure maximal de 5 %. Le prix du kilo dans les grandes surfaces varie entre 4 600 ariary et 5 200 ariary selon la qualité, soit entre 23 000 et 26 000 mille ariary pour un sac de cinq kilos.