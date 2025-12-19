Le Dg des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko, a indiqué le 18 décembre 2025, que la mesure de restriction pour les deux et trois roues sur le Boulevard Félix Houphouët-Boigny est respectée à 80 %.

Les enquêtes du ministère des Transports montrent que des usagers indélicats continuent de ne pas respecter la mesure d'interdiction malgré la centaine de panneaux installés à cet effet. C'est pourquoi, Oumar Sacko a également fait savoir que le contrôle sur ce tronçon routier va bientôt se renforcer avec l'appui de la police du District autonome d'Abidjan. Il s'exprimait au cours d'une rencontre avec les usagers de cette catégorie d'engins roulants à la salle de conférence de sa direction. Il avait à ses côtés, notamment le Dg de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Gnamba Yao.

« On ne peut pas laisser des candidats au suicide laisser leur mort sur la conscience d'autrui », a-t-il prévenu. Le patron des transports terrestres a rappelé que la mesure part de ce qu'une étude antérieure a permis de relever, sur une période de deux ans, plus de 500 accidents et plus de 25 morts sur ce tronçon long de 7 km environ.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Dg des transports terrestres et de la circulation a aussi indiqué que l'élargissement de ce type de restriction va s'étendre à l'ensemble de la ville d'Abidjan. Et d'ajouter que cet élargissement de la mesure de restriction va se faire en coordination avec l'Agence nationale de gestion des routes (Ageroute).

L'objectif était de procéder à la création de routes cyclables pour permettre un déplacement fluide et sécurisé des deux et trois roues. Cette politique prendra en compte une typologie des engins selon les axes routiers. Par ailleurs, 800 motos sont en fourrière au dire d'Oumar Sacko. En outre, il a indiqué qu'un travail est en cours pour encadrer l'usage des trottinettes qui sont de plus en plus visibles sur les routes.

Les livreurs à motos responsables de 80 à 90 % des actes d'incivisme routier

Des données dont il dispose, Oumar Sacko a indiqué que les livreurs des deux et trois roues sont responsables à 80 voire 90 % de l'incivisme sur les routes. C'est en cela qu'il a salué le plan de réorganisation du secteur de la livraison par la Poste de Côte d'Ivoire.

Sur la question, le Dg de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Gnamba Yao, a annoncé l'enregistrement de tous les acteurs au cours du premier trimestre 2026. Sont concernées les entreprises et leurs employés. De son intervention, il ressort que le Gouvernement entend professionnaliser le métier de livreur et booster le secteur dont moins 5 % du potentiel est exploité selon lui.

Le Dg de la Poste a martelé que loin de vouloir se substituer aux acteurs privés exerçant actuellement dans l'écosystème de la livraison, l'initiative vise à leur donner plus de business et de revenus. Le gouvernement pourra disposer de statistiques et adresser efficacement les questions inhérentes à ce secteur, mais les acteurs pourront bénéficier de tout ce que la formalisation offre en termes d'opportunités, notamment de protection sociale et de financement, a-t-il souligné.