Cote d'Ivoire: Baux locatifs - De grands bailleurs prennent d'importantes résolutions

Comme annoncé le 1er octobre 2025, lors du lancement officiel de ses activités, la rencontre de l'Union des bailleurs locatifs de Côte d'Ivoire (Ubl-CI) avec les grands bailleurs d'Abidjan s'est tenue le mercredi 17 décembre 2025, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, à Abidjan-Plateau.

Au cours de cette rencontre, dirigée par Jean-Claude Trazié, président de l'Ubl-CI, les bailleurs ont abordé les difficultés majeures auxquelles leur secteur est confronté, avant d'adopter d'importantes résolutions visant à assainir et moderniser la gestion des baux locatifs, tout en renforçant la collaboration avec l'État ivoirien.

L'une des principales préoccupations soulevées concerne les arriérés de loyers, notamment ceux dus par l'État. À ce sujet, l'assemblée a proposé que les arriérés de loyers dus par l'État puissent être compensés par les impôts dus par les bailleurs eux-mêmes.

Pour venir à bout des litiges liés aux dommages locatifs, l'Ubl-CI, en partenariat avec une compagnie d'assurance, recommande l'assurance multirisque habitation comme solution durable.

S'agissant des baux administratifs, les bailleurs ont décidé que la caution, l'avance sur loyer et autres charges traditionnellement exigées par certains bailleurs aux locataires issus des forces de défense et de sécurité soient remplacées par la souscription à une police d'assurance multirisque habitation.

Cette mesure, selon les membres de l'Ubl-CI, vise à mieux couvrir les risques liés aux dommages locatifs tout en allégeant les charges initiales supportées par les locataires, qui seront informés de cette décision et invités à souscrire à ladite police d'assurance.

Afin de garantir l'application effective de l'ensemble des résolutions adoptées, les bailleurs locatifs de Côte d'Ivoire ont décidé de mettre en place un comité de suivi. Ce comité aura pour mission de veiller à la mise en œuvre des décisions prises et d'en évaluer l'impact sur le secteur locatif.

À travers ces résolutions, il convient de le souligner, l'Union des bailleurs locatifs de Côte d'Ivoire affiche clairement sa volonté de contribuer à un environnement locatif plus structuré, plus équitable et plus sécurisé, au bénéfice des bailleurs, des locataires et de l'État.