Cote d'Ivoire: 3e édition du Forum des citoyennetés actives - Institutions, universitaires et société civile en synergie autour de la démocratie

18 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

L'Institut Delayam franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la citoyenneté et de la démocratie. En collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-HB), il a organisé la troisième édition du Forum des citoyennetés actives le 18 décembre 2025, à Abidjan-Plateau.

Avec pour thème, « Démocratie et citoyenneté : qui décide, qui agit, pour qui ? », cette édition visait à instaurer un cadre de dialogue et de réflexion sur les fondements de la citoyenneté, afin de mieux les comprendre et d'ouvrir la voie à des avancées concrètes. Il s'agissait également de recueillir des idées innovantes en vue de repenser et de réformer les institutions publiques.

La rencontre a été meublée par plusieurs panels et tables rondes portant sur des thématiques d'actualité, notamment « La co-construction de l'action publique : du plaidoyer à la collaboration » et « Le financement de la citoyenneté active ». Des échanges qui ont permis de croiser les expériences du monde institutionnel, académique et associatif.

Selon Sékou Bamba, secrétaire général de l'Institut Delayam, ce forum se veut une invitation à une réflexion approfondie sur le passé, le présent et l'avenir de la démocratie. « Cette édition nous amène à nous interroger sur la manière dont la démocratie peut renforcer nos institutions, autonomiser nos citoyens et dynamiser notre développement national », a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que cette rencontre ne constitue pas un simple événement, mais plutôt un véritable appel à l'action. « C'est une invitation à nous replonger dans notre histoire afin d'en extraire l'essentiel pour notre épanouissement dans un monde de plus en plus multipolaire », a-t-il ajouté.

Prononçant la conférence inaugurale sur le thème « La citoyenneté active au cœur de la décision publique : qui décide, qui agit, pour qui ? », le professeur N'Goran Koffi David a rappelé les valeurs fondamentales de la démocratie, notamment la liberté, l'égalité, la solidarité, la justice et l'État de droit, qu'il a présentées comme les piliers indispensables d'une citoyenneté active et responsable.

