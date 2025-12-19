L'Institut Delayam franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur de la citoyenneté et de la démocratie. En collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inp-HB), il a organisé la troisième édition du Forum des citoyennetés actives le 18 décembre 2025, à Abidjan-Plateau.

Avec pour thème, « Démocratie et citoyenneté : qui décide, qui agit, pour qui ? », cette édition visait à instaurer un cadre de dialogue et de réflexion sur les fondements de la citoyenneté, afin de mieux les comprendre et d'ouvrir la voie à des avancées concrètes. Il s'agissait également de recueillir des idées innovantes en vue de repenser et de réformer les institutions publiques.

La rencontre a été meublée par plusieurs panels et tables rondes portant sur des thématiques d'actualité, notamment « La co-construction de l'action publique : du plaidoyer à la collaboration » et « Le financement de la citoyenneté active ». Des échanges qui ont permis de croiser les expériences du monde institutionnel, académique et associatif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Sékou Bamba, secrétaire général de l'Institut Delayam, ce forum se veut une invitation à une réflexion approfondie sur le passé, le présent et l'avenir de la démocratie. « Cette édition nous amène à nous interroger sur la manière dont la démocratie peut renforcer nos institutions, autonomiser nos citoyens et dynamiser notre développement national », a-t-il souligné.

Il a insisté sur le fait que cette rencontre ne constitue pas un simple événement, mais plutôt un véritable appel à l'action. « C'est une invitation à nous replonger dans notre histoire afin d'en extraire l'essentiel pour notre épanouissement dans un monde de plus en plus multipolaire », a-t-il ajouté.

Prononçant la conférence inaugurale sur le thème « La citoyenneté active au cœur de la décision publique : qui décide, qui agit, pour qui ? », le professeur N'Goran Koffi David a rappelé les valeurs fondamentales de la démocratie, notamment la liberté, l'égalité, la solidarité, la justice et l'État de droit, qu'il a présentées comme les piliers indispensables d'une citoyenneté active et responsable.