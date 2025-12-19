Les trois lauréats du concours de dessin organisé par l'Unicef dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance (20 novembre), ont reçu leurs récompenses le 15 décembre, dans les locaux de la Sodexam.

Ordinateurs portables, smartphones de dernière génération, voyage tous frais payés Abidjan-Toulouse-Abidjan... Une fin d'année féérique pour les lauréats du concours de dessin « Mon jour, mes droits », organisé par l'Unicef. Ils sont trois : Mathieu Fofana, étudiant en arts plastiques à l'Insaac ; Ernest Assi, étudiant en architecture d'intérieur à l'Insaac ; et Marie Grâce Akassi Debla, grande lauréate, étudiante en sciences politiques à l'Iua.

Le concours, qui s'est tenu dans la seconde moitié du mois de novembre, a connu son épilogue le 15 décembre 2025, lors de la remise des récompenses organisée dans les locaux de la Sodexam (Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique), situés dans la zone aéroportuaire.

Structure exclusivement publique, la Sodexam entretient un partenariat formel avec l'Unicef en faveur de la cause des enfants en Côte d'Ivoire. Elle a ainsi offert les trois ordinateurs portables, tandis que les billets d'avion ont été pris en charge par Air Côte d'Ivoire et le smartphone, destiné à la première lauréate, par l'Unicef.

« La Sodexam ne pouvait pas rester en marge des récompenses de cette belle initiative de l'Unicef, quelques semaines seulement après la signature de la convention entre nos deux entités (...) Notre partenaire Air Côte d'Ivoire a répondu favorablement à notre sollicitation afin d'améliorer les lots destinés aux lauréats. Nous en sommes heureux et très reconnaissants », s'est félicité Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam.

Organisé chaque année à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée le 20 novembre, le concours « Mon jour, mes droits » invite les jeunes de moins de 24 ans à exprimer leur créativité à travers des dessins portant sur les droits de l'enfant. Cette édition a enregistré 13 candidatures, départagées sur la base de plusieurs critères, notamment le respect des délais, l'âge des participants, la présentation du croquis initial réalisé au crayon (afin d'attester du caractère original de l'œuvre et d'exclure l'usage de l'intelligence artificielle) ainsi que le nombre de « likes », de commentaires et de partages sur les plateformes numériques.

Pour sa part, Jean-François Basse, Représentant résident de l'Unicef, a rappelé l'objectif fondamental du concours, celui de faire des jeunes des acteurs clés d'une transformation positive de la situation des enfants en Côte d'Ivoire. « Vous êtes les ambassadeurs de la défense des droits des enfants. Le monde a besoin de votre regard ; continuez à l'exprimer », a-t-il exhorté.