Cote d'Ivoire: Customer's Day Aeria - L'aéroport d'Abidjan célèbre le passager avec chaleur et fierté

Abidjan, plateforme aérienne stratégique de l'Afrique de l'Ouest, a vibré le 18 décembre 2025, au rythme de l'hospitalité ivoirienne et du brassage culturel. Le temps d'une journée, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny (Aeria) s'est mué en un espace de célébration, de convivialité et de proximité avec ceux qui lui donnent tout son sens : les voyageurs.

À l'occasion de la 8e édition du Customer's Day, organisée par Aeria, l'ensemble de la communauté aéroportuaire s'est mobilisé pour offrir aux passagers bien plus qu'un simple transit : une expérience humaine et mémorable. Au fil des années, cette initiative est devenue une véritable institution sur la plateforme aéroportuaire d'Abidjan.

Avec pour thème évocateur « L'aéroport Félix Houphouët-Boigny, c'est Akwaba, Abidjan est "zô" », cette édition a mis à l'honneur l'accueil chaleureux, valeur cardinale de la destination ivoirienne et socle de la stratégie de service d'Aeria.

Ouvrant les festivités, Michel Némé, directeur de l'exploitation d'Aeria, a rappelé l'esprit qui anime cette journée dédiée aux voyageurs. « Nous devons accueillir les passagers avec le sourire, leur offrir une ambiance chaleureuse et tout ce qui peut faciliter leur parcours, afin de leur donner l'envie de revenir », a-t-il déclaré, insistant sur la responsabilité collective de tous les acteurs de l'écosystème aéroportuaire.

Pour Franck Peyron, directeur général adjoint d'Aeria, le Customer's Day revêt un sens stratégique fort. « Cette journée vise avant tout à placer le client au centre de tous nos processus. Avec l'ensemble de nos partenaires - compagnies aériennes, services de sûreté, autorités et acteurs de la plateforme -, nous sommes résolument orientés vers la satisfaction du passager », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette 8e édition est également l'occasion de célébrer le développement continu de l'aéroport, mais aussi de saluer la montée en puissance de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, marquée par le lancement de nouveaux vols internationaux et l'arrivée de nouveaux appareils. « Tout cela s'inscrit dans notre objectif permanent : améliorer l'expérience client », a-t-il ajouté.

Les festivités ont été officiellement lancées sous l'autorité de Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam et maire de Grand-Bassam, qui a salué une initiative désormais bien ancrée dans le paysage aéroportuaire ivoirien. « Depuis huit ans, l'aéroport d'Abidjan consacre une journée entière à la satisfaction des passagers, en mettant en avant notre savoir-être ivoirien et notre art de l'hospitalité. L'aéroport est la porte d'entrée de notre pays ; il est essentiel d'y refléter ces valeurs d'accueil », a-t-il souligné, se réjouissant de la forte implication des sociétés de la plateforme et de la satisfaction visible des passagers mis à l'honneur.

Moment fort de la journée, une procession festive a conduit les participants à travers le circuit passager, de la salle d'enregistrement aux postes frontaliers, avec des escales dans les différents stands d'information. Une opportunité pour les structures de la plateforme - Aeria, Asecna, Sodexam, Anac, Securiport, ainsi que leurs partenaires - de présenter leurs expertises et les améliorations en cours pour renforcer le confort, la sécurité et la qualité de service.

Dans une ambiance à la fois décontractée et porteuse de valeurs fortes, cette initiative fédératrice a contribué à promouvoir la destination ivoirienne en mettant en lumière l'hospitalité, marque de fabrique du pays.

Le directeur général d'Aeria, Dr François Aka Manouan, a été chaleureusement applaudi pour son leadership et les performances de la société de gestion aéroportuaire, saluées jusqu'à l'international. Son management, axé sur les résultats, l'innovation et l'excellence opérationnelle, a été cité comme un modèle inspirant. Partenaire principal et coorganisateur de cette édition, Securiport a également été vivement remercié pour son appui déterminant au comité d'organisation, contribuant pleinement au succès de l'événement.

Rythmée par des animations traditionnelles, des prestations artistiques, des échanges avec les passagers et des moments de partage, cette journée du voyageur a confirmé une conviction forte : à Abidjan, le voyage commence par l'accueil.

Cette activité annuelle a enregistré une forte mobilisation des acteurs de la plateforme aéroportuaire et a été très positivement perçue par les passagers. Une satisfaction d'autant plus significative que l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a accueilli plus de 2,5 millions de voyageurs en 2024, confirmant son rôle de hub majeur en Afrique de l'Ouest.

Avec cette 8e édition du Customer's Day, Aeria réaffirme sa vision : faire de l'aéroport d'Abidjan un hub moderne, performant et profondément humain, où chaque passager repart avec le souvenir d'un accueil chaleureux et l'envie de revenir.