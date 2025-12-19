Afrique de l'Ouest: Marché financier de l'Uemoa - La BRVM célèbre ses 29 ans au service du développement

18 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a commémoré le jeudi 18 décembre 2025, à Abidjan, ses 29 ans au service du financement des économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Au fil des ans, la Brvm s'est progressivement imposée comme un acteur clé de la mobilisation de l'épargne, du financement des Etats et des entreprises, et de la promotion de l'intégration économique et financière au sein de l'espace Uemoa. Son modèle de bourse régionale commune demeure une référence en Afrique voire au-délà.

En effet, depuis 29 ans, la Brvm œuvre pour le développement d'un marché financier moderne, transparent et accessible, contribuant activement à la croissance économique, à la création de valeur et à l'attractivité des économies de la région auprès des investisseurs locaux et internationaux.

A l'occasion de cet anniversaire, l'institution financière réaffirme sa volonté de poursuivre les efforts engagés, de renforcer l'innovation financière, d'accélérer la digitalisation du marché et d'accompagner les acteurs économiques dans leurs stratégies de financement durable.

Par ailleurs, elle remercie les Etats membres de l'Uemoa, les autorités de tutelle et de régulation, les sociétés cotées, les intervenants du marché, ainsi que l'ensemble des investisseurs pour leur confiance et leur contribution constante au dynamisme du marché financier régional.

En commémorant ses 29 ans d'existence, la Brvm se projette avec ambition vers l'avenir mais surtout déterminée à consolider son rôle moteur de croissance, d'intégration financière et de prospérité partagée au bénéfice des populations de l'Uemoa.

