Cote d'Ivoire: Lutte contre la corruption et les infractions assimilées - L'Onad renforce les capacités de ses agents

L'Office national de l'assainissement et du drainage (Onad) a organisé le jeudi 18 décembre 2025, à Abidjan-Plateau, un atelier de formation sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

Cette rencontre vise à informer les agents de l'Onad sur les dispositions de l'ordonnance en vigueur, à les sensibiliser aux risques, aux sanctions et aux mécanismes de prévention liés à la corruption, à encourager l'adoption de comportements conformes à l'éthique et à la déontologie professionnelle, ainsi qu'à renforcer les capacités internes en matière de conformité et de lutte contre les infractions assimilées.

Le secrétaire général de l'Onad, Diamouténé Oumar, représentant le président de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, Épiphane Zoro Bi Ballo, a souligné que l'Onad n'est pas seulement une structure technique, mais également le garant de la santé publique et du cadre de vie des populations.

« La gouvernance n'est pas un concept abstrait ni un effet de mode, c'est le moteur de la performance publique. Pour une institution comme l'Onad, qui gère des projets d'envergure nationale et des financements internationaux, la transparence est la condition sine qua non de la confiance », a-t-il déclaré.

Il a félicité l'Onad pour avoir compris que la gestion des deniers publics exige une rigueur absolue. « En renforçant vos mécanismes de contrôle interne et en fluidifiant vos processus de décision, vous ne faites pas que respecter des normes : vous optimisez chaque franc investi pour le drainage de nos villes et l'assainissement de nos quartiers », a insisté Diamouténé Oumar.

Selon lui, la gouvernance que promeut l'Onad est une promesse faite à l'État de Côte d'Ivoire et à chaque usager, celle d'une gestion saine, efficace et orientée vers les résultats. Il a estimé qu'en se dotant d'un code de déontologie et d'un système d'intégrité, l'Onad se dote d'un véritable bouclier contre les dérives, la corruption et le favoritisme, ennemis du développement.

« Je félicite chaque agent qui s'appropriera ces valeurs. Faire preuve d'éthique dans la passation des marchés, dans la supervision des chantiers ou dans la gestion des ressources humaines, c'est honorer le service public. Vous transformez l'Onad en une institution de référence, un modèle pour les autres structures sous tutelle, où la probité est la règle et non l'exception », a-t-il souligné, invitant les agents de l'Onad à faire de la gouvernance leur boussole.

Pour le directeur général de l'Onad, Amara Sanogo, la lutte contre la corruption n'est pas seulement une exigence légale : elle constitue un impératif moral, un devoir citoyen et un pilier essentiel de la performance publique.

« Dans un contexte où les attentes des usagers, des partenaires et de l'État sont de plus en plus élevées, nous avons la responsabilité collective de garantir l'intégrité, la transparence et la redevabilité dans l'exercice de nos missions », a-t-il affirmé, soulignant que cet atelier vise à renforcer les connaissances, à clarifier les obligations et à outiller les agents face aux situations susceptibles de compromettre l'éthique professionnelle.

« La prévention et la lutte contre la corruption ne peuvent être efficaces que si chacun d'entre nous s'engage personnellement à adopter un comportement exemplaire et à promouvoir une culture d'intégrité », a exhorté Amara Sanogo.