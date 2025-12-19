Afrique: Formation numérique - Un programme STIM s'étend à six capitales africaines avec Abidjan comme hub

Face à un déficit estimé à plus de 2,5 millions de professionnels dans les domaines des Sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (Stim), plusieurs initiatives visent à renforcer les compétences numériques en Afrique subsaharienne.

Parmi elles figure le Yango Fellowship, qui annonce son déploiement dans six pays du continent : la Côte d'Ivoire, la Zambie, le Mozambique, l'Éthiopie, le Ghana et le Sénégal.

Abidjan a été choisie comme centre de coordination continentale du programme, en raison de son rôle croissant dans l'écosystème technologique ouest-africain. L'initiative cible des étudiants âgés de 18 à 25 ans, inscrits dans des filières Stim et propose un accompagnement combinant soutien financier et mentorat.

En Côte d'Ivoire, où le programme a été lancé début 2025, plus de 1 200 candidatures ont été enregistrées. À l'issue d'un processus de sélection, vingt étudiants, issus des domaines de l'informatique, de la cybersécurité, de l'ingénierie et des mathématiques, ont été retenus pour l'année académique 2025-2026. Près d'un tiers des bénéficiaires sont des femmes.

Selon la Banque mondiale, seuls 10 à 15 % des jeunes en Afrique subsaharienne ont accès à une formation numérique de qualité, alors que 10 à 12 millions de nouveaux entrants arrivent chaque année sur le marché du travail pour environ 3 millions d'emplois formels créés. Ce déséquilibre souligne l'importance stratégique de la formation technique et scientifique.

À partir de 2026, le programme prévoit la mise en place d'un réseau panafricain de jeunes professionnels Stim, afin de favoriser la collaboration transfrontalière et le développement de solutions technologiques à fort impact économique et social.