Le Centre d'oncologie du Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville a organisé le mercredi 17 décembre 2025, la Journée scientifique d'oncologie Echimane autour du thème : « Accès aux thérapies innovantes : mythe ou réalité ? ».

Cette journée scientifique est organisée en hommage au feu professeur Echimane Kouassi Antoine, fondateur du premier centre de cancérologie du pays en 1993.

La rencontre a constitué une véritable aubaine pour les oncologues médicaux et radiothérapeutes, les chirurgiens, les médecins généralistes, les chercheurs et biologistes, les infirmiers et personnels paramédicaux, ainsi que pour les décideurs en santé et les associations de patients. Elle a offert un cadre privilégié de partage d'expériences et de connaissances.

Au-delà des échanges, cette journée a également servi de cadre de formation, avec pour objectif principal d'identifier les moyens de renforcer le plaidoyer en faveur de la vulgarisation des tests et des outils diagnostiques, afin de garantir un diagnostic précis chez les patients atteints de cancer.

« Le cancer est devenu l'une des principales causes de décès enregistrées en Côte d'Ivoire ces dernières années. C'est un drame humain, un lourd fardeau pour les familles et une charge importante pour notre système de santé », a déclaré le professeur Touré Moctar, président du comité d'organisation de la Journée scientifique. D'où, selon lui, la nécessité de multiplier ce type de rencontres afin de réfléchir collectivement aux solutions de prévention, de traitement et de lutte contre la maladie.

La journée a été marquée par des échanges-débats entre spécialistes autour des méthodes et des approches les plus appropriées pour améliorer la prise en charge des patients.

Les participants ont, à leur tour, exprimé leur satisfaction de prendre part à cet événement, qu'ils considèrent comme une opportunité d'apprentissage et de renforcement de leurs compétences. Ils ont également été exhortés à poursuivre la recherche afin de développer, à partir de l'écosystème génétique local, des thérapeutiques adaptées aux populations africaines.

Rappelons, pour finir, que la Journée scientifique d'oncologie Echimane se poursuivra les 18 et 19 décembre 2025. Elle sera consacrée notamment à l'histoire de la cancérologie, aux communications scientifiques, au partage d'expériences ainsi qu'à la présentation des résultats et des études menées dans les différents services.