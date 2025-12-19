Maroc: Le pays lance un programme d'urgence pour les sinistrés de la ville de Safi

Au Maroc, après les inondations meurtrières de Safi, le gouvernement a lancé vendredi 18 décembre 2025 un programme d'urgence pour assurer, dans les zones touchées, un retour rapide à des conditions de vie normales. La catastrophe a tué 37 personnes et causé des dégâts matériels considérables dans cette ville portuaire de la côte atlantique qui a vu la rivière locale se transformer en torrent de boue dévastateur dimanche dernier.

Le plan a été décidé sur instructions royales. Il comprend des mesures concrètes en faveur des habitants de Safi, ville sur la côte Atlantique du Maroc, qui, pour certains, ont tout perdu dans les inondations. De nombreux logements sont désormais inhabitables et nécessitent des travaux coûteux pour les remettre en état.

Le plan prévoit une prise en charge de ces interventions, mais aussi une aide d'urgence directe aux familles sinistrées, ainsi que la réhabilitation des commerces durement touchés, notamment dans la médina, la vieille ville de Safi.

Pas encore de chiffre concernant les ressources mobilisées, mais dans son communiqué le gouvernement précise que « les autorités locales entameront dans les plus brefs délais la mise en oeuvre des différentes mesures », afin « de répondre rapidement aux besoins des populations affectées ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Renforcer la résilience face aux risques futurs »

Au Maroc, les appels se multiplient depuis le début de la semaine pour que Safi soit déclarée officiellement zone sinistrée, ce qui permettrait une meilleure indemnisation des victimes des intempéries.

Le programme d'urgence annoncé vise enfin à « renforcer la résilience face aux risques futurs ». La catastrophe a rappelé la grande vulnérabilité de la ville de Safi aux inondations.

Cette ville portuaire, située à environ 300 kilomètres au sud de Rabat, a été touchée dimanche par de violentes précipitations orageuses ayant « provoqué des écoulements torrentiels exceptionnels » en l'espace « d'une heure », ont déclaré les autorités locales.

Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent un torrent d'eau boueuse qui dévale les rues de Safi, emportant sur son passage voitures, poubelles et caisses de marchandises.

Trente-sept personnes sont mortes, le plus lourd bilan de la dernière décennie pour des intempéries de ce type au Maroc.