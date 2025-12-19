Afrique: Maroc, Sénégal, Nigeria, Côte d'Ivoire - Habib Bèye décrypte le jeu des favoris de la CAN

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations, Habib Bèye, entraîneur du Stade Rennais (Ligue 1 française) et ancien international sénégalais, livre son analyse sur les équipes favorites de la compétition. Selon lui, le niveau de la CAN ne cesse de s'élever et la clé du succès réside avant tout dans la forme et la disponibilité des joueurs.

« La CAN est placée à un moment où les joueurs ont déjà disputé cinq mois avec leur club. Certains peuvent arriver essoufflés. Il y a très peu de préparation pour les sélections », explique Habib Bèye dans un entretien accordé au quotidien Le Soleil. Pour lui, l'équipe qui pourra aligner le plus de joueurs en grande forme aura un avantage décisif.

Parmi les favoris, Habib Bèye cite le Maroc, pays hôte, le Sénégal, le Nigeria, et la Côte d'Ivoire, tenante du titre. Il rappelle également que le pays organisateur bénéficie souvent d'un supplément de motivation, comme l'a montré la dernière édition avec la Côte d'Ivoire. « Il y aura aussi des nations surprises, capables de perturber l'hégémonie des grandes équipes », précise-t-il.

Selon l'ancien défenseur, ces éléments, combinés à la qualité des joueurs et à leur forme du moment, détermineront l'issue de la compétition. « Tout dépendra de la disponibilité et de la condition physique des joueurs pour les sélectionneurs », conclut Habib Bèye, soulignant l'importance d'arriver au tournoi avec des athlètes prêts et performants.