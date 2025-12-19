Afrique: Afric Links 2025 - Casablanca réunit l'Afrique des investissements et des partenariats stratégiques

Le 19 décembre 2025, Casablanca accueillera une nouvelle édition du Forum Afric Links - Diplomatie économique inter-africaine. Ce rendez-vous stratégique réunira décideurs publics, investisseurs, institutions financières, entreprises, start-up et représentants diplomatiques autour d'un objectif commun : accélérer l'intégration économique africaine et stimuler les investissements intra-continentaux.

Organisé au cœur de l'une des places financières les plus attractives d'Afrique, le Forum s'inscrit dans un contexte de recomposition des équilibres économiques mondiaux, où les pays africains cherchent à renforcer leurs chaînes de valeur, à consolider leurs partenariats Sud-Sud et à bâtir des modèles de croissance plus résilients. Casablanca, grâce à son écosystème financier structuré, sa connectivité régionale et son positionnement stratégique entre l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, s'impose naturellement comme le cadre de ces échanges de haut niveau.

Le Forum Afric Links se distingue par sa vocation opérationnelle. Il ne se limite pas aux discours : il favorise la mise en relation B2B, l'identification de projets concrets et la conclusion de partenariats structurants reliant l'Afrique du Nord, de l'Ouest, centrale et les marchés anglophones du continent.

Des panels au cœur des enjeux africains contemporains

L'édition 2025 s'articulera autour d'un programme dense, structuré en plusieurs panels thématiques, tels que présentés sur le visuel officiel de l'événement.

Le panel 1 portera sur les chaînes de valeur et les investissements en Afrique, avec une réflexion centrale : comment capter davantage d'investissements productifs et renforcer l'impact local des capitaux mobilisés.

Le panel 2 abordera les enjeux du numérique, des start-up et de l'intelligence artificielle, en explorant les solutions technologiques adaptées aux métropoles africaines et leur rôle dans la transformation économique et urbaine du continent.

Le panel 3 se concentrera sur l'immobilier et le financement structuré, identifiés comme des leviers majeurs d'intégration économique et d'innovation industrielle, dans un contexte d'urbanisation accélérée.

Enfin, le panel 4 établira un lien stratégique entre sport, culture et diplomatie économique, à travers des événements majeurs tels que la CAN 2025, la Coupe du monde 2030 et les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, perçus comme de puissants catalyseurs d'attractivité, d'investissement et de soft power africain.

Porté par Kalimo Consulting, plateforme panafricaine spécialisée dans les partenariats stratégiques, la communication institutionnelle, les politiques publiques et l'ingénierie événementielle, le Forum Afric Links entend s'affirmer comme un moteur de coopération inter-africaine. Le temps d'une journée, Casablanca deviendra ainsi la capitale continentale des stratégies d'investissement, de l'innovation et de la diplomatie économique africaine.