Congo-Kinshasa: Maxime Prévot - « Les efforts de paix et de désescalade au niveau régional devraient être complétés par un processus interne en RDC »

Le vice-Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et de la Coopération de Belgique, Maxime Prévot, a rappelé le mercredi 17 décembre que les efforts de paix et de désescalade en cours au niveau régional, visant à trouver des solutions à la situation dans l'Est de la RDC, doivent être complétés par un processus interne en RDC.

Selon lui, ce processus permettrait aux acteurs congolais, dans toute leur diversité, de s'approprier les engagements pris au niveau international, de les traduire en actions concrètes et de s'accorder sur les grands chantiers de réformes nécessaires, y compris en matière de gouvernance.

Il a affirmé : « Impliquer le plus grand nombre est aussi une manière de rassembler face à l'adversité et d'apaiser la scène politique congolaise ».

Réagissant à la récente arrestation du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Shadary, M. Prévot a indiqué que cette arrestation pose question et ne semble pas aller dans le sens de la décrispation politique. Il a appelé les autorités congolaises à s'inscrire dans une démarche de dialogue : « Je répéterai donc aux autorités congolaises l'importance de prendre des mesures de décrispation et de chercher à s'inscrire dans une démarche de dialogue dans le respect de la Constitution et des principes républicains. »