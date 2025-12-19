Congo-Kinshasa: Interruption du trafic Bukavu-Bunyakiri - Difficultés d'acheminement des vaccins

19 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les zones de santé de Kalonge, Bunyakiri et Bulungu, situées dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, n'ont pas reçu les doses de vaccins nécessaires pour organiser les campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Cette situation résulte de l'interruption, depuis 30 jours, du trafic routier entre Bukavu et Bunyakiri.

Cette interruption est due aux combats récurrents sur cet axe entre les rebelles de l'AFC/M23 et les Forces armées de la RDC (FARDC). Aucun véhicule ne circule dans cette zone depuis plusieurs jours, rendant impossible l'acheminement des vaccins. Des sources médicales locales déplorent cette situation, soulignant que des milliers d'enfants sont privés de vaccination en raison du manque de doses.

Ces professionnels de santé appellent les belligérants à épargner les civils.

Par ailleurs, l'interruption du trafic provoque une rareté de produits vivriers dans la zone, selon des témoignages concordants. Cette crise aggrave les vulnérabilités sanitaires et alimentaires des populations.

