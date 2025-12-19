Togo: Le HCRRUN en chiffres - Plus de 33.331 personnes prises en charge

La facture est de 29,8 milliards de Fcfa pour l'Etat togolais. En fait, c'est la somme déboursée par l'Etat togolais pour assurer la réparation et l'indemnisation de ces 33.331 victimes de violences socio-politiques, et pris en charge par le HCRRUN (Haut Commissariat à la Réconciliation et au Renforcement de l'Unité Nationale) entre 2017 et 2025. Ce sont des chiffres portés à l'attention du public ce jour au cours de la traditionnelle cérémonie de conférence-bilan dont l'institution dirigée par Awa Nana-Daboya a habitué les Togolais depuis plusieurs années déjà, à chaque fin d'année d'exercice.

Si d'après la présidente du HCRRUN, les chiffres mis à disposition par le partenaire AIMES-AFRIQUE, 99,65 des victimes ayant suivi des réparations ont été satisfaites, il est à noter que les chiffres particulièrement pour l'année 2025, qui constitue la 8ème étape des activités du HCRRUN sont également considérables. Pour un total de 5 sessions d'indemnisation au cours de l'année, on compte un total de 2838 victimes indemnisées, 26 enfants orphelins recensés et enrôlés toujours en 2025 sur les 209 au total.

Toujours en thème de chiffres, on retient que le HCRRUN avait assuré cette 8ème étape avec les ressources disponibles élevées à 2,65 milliards de Fcfa dont les 2,2 milliards de F cfa mobilisés pour l'année et la trésorerie d'ouverture chiffrée à 450,7 millions de F cfa. C'est de cette somme totale de 2,65 milliards de F cfa que le HCRRUN a consacré 1,86 milliard de F cfa à l'indemnisation et 653 millions de F cfa au fonctionnement.

Au vu de tout ce qui a été fait durant les 10 ans de cheminement et d'actions au service des populations victimes de violences socio-politiques, Mme Awa Nana-Daboya a indiqué que "la consolidation de ces acquis est indispensable au renforcement du vire ensemble et passe par la poursuite de la mise en oeuvre des réparations communautaires et collectives considérées depuis 2024 comme l'une de nos priorités". Ainsi, est-elle revenue sur les différents résultats obtenus pour ces réparations communautaires et collectives et y note des progrès.

Qui dit bilan, dit perspectives pour la suite. D'après la présidente du HCRRUN, "au seuil de l'année 2026, le HCRRUN s'engage à poursuivre avec la même détermination et le même sens du devoir sa mission, convaincu que, comme par le passé, vous serez à ses côtés pour lui servir de guides e de conseillers pour l'exécution des autres aspects des recommandations et du programme de réparation. Parmi ceux-ci, nous citerons les plus sensibles dont les réparations mémorielles et la lutte contre l'impunité".

Ainsi, le pont est donc dressé vers l'année 2026, avec cette espérance que le HCRRUN parviendra à aller encore plus au-delà de ses résultats des années d'avant.

