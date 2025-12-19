Sénégal: La Senelec réaffirme son engagement en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes

Dakar — Le directeur général de la Société nationale d'électricité (Senelec), Papa Toby Gaye, a réaffirmé jeudi l'engagement de l'entreprise publique à accompagner les élèves, étudiants et jeunes talents vers l'insertion professionnelle.

"A l'endroit des élèves qui sont là, des professeurs, je voudrais réaffirmer l'engagement de Senelec à vous accompagner", a-t-il dit lors de la journée dédiée à la Senelec à la Foire internationale de Dakar (FIDAK), sur le thème "Le mix énergétique : moteur de la souveraineté et du développement durable du Sénégal".

S'adressant aux élèves, enseignants et encadreurs présents, M. Gaye a assuré que la Senelec dispose de plusieurs programmes, notamment au niveau des centres de préparation professionnelle, destinés à accueillir et à former les jeunes talents.

Il a précisé que l'entreprise offre des stages aux jeunes et s'engage, au-delà de cette étape, à recruter les meilleurs profils issus de ces programmes.

Dans le cadre de cette dynamique d'inclusion, le directeur général a annoncé l'engagement en cours de six jeunes femmes, soulignant la volonté de la Senelec de promouvoir l'égalité des chances et l'accès des femmes à l'emploi dans le secteur énergétique.

Papa Toby Gaye a dénoncé, par ailleurs, certaines formes de désinformation autour du fonctionnement de l'entreprise publique, assurant que les recrutements et concours se font via une plateforme dédiée, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

Il a enfin invité les jeunes et les établissements de formation à se rapprocher de la Senelec, rappelant l'existence de partenariats avec les écoles.

Papa Toby Gaye a également réaffirmé l'engagement de la direction générale à oeuvrer pour un service public performant, transparent et au bénéfice de l'ensemble des citoyens.