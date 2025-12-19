Sénégal: Ndongo Samba Sylla appelle à redécouvrir l'oeuvre de Fanon pour poursuivre son combat

Dakar — L'économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla a invité jeudi à redécouvrir l'œuvre de Frantz Fanon en vue de s'en inspirer pour poursuivre son combat visant à libérer l'homme de toute forme d'aliénation économique ou politique.

"S'armer de Fanon, c'est déjà redécouvrir l'œuvre de Fanon, s'en inspirer et essayer de poursuivre le combat qu'il a mené [...]" d'abord pour la décolonisation, a-t-il déclaré.

M. Sylla intervenait lors de la conférence inaugurale du colloque international portant sur le centenaire de Frantz Fanon (1925-1961), qui se tient du 17 au 20 décembre, au Musée des civilisations noires.

Cette rencontre portant sur le thème "L'espérance africaine de Fanon" enregistre la participation de 120 délégations de 23 pays d'Afrique et d'autres pays à travers le monde.

Selon Ndongo Samba Sylla, la démarche de Fanon allait au-delà de la décolonisation et visait aussi à libérer l'homme de "toute forme d'aliénation, de dépendance économique ou politique".

L'économiste du développement insiste également sur le fait que le concept de libération demeure très important dans la pensée de Fanon, en ce sens qu'il prône la "restitution de la nation au peuple".

"Mais la démocratie n'a commencé à s'imposer comme référentiel du bien politique que le lendemain de la Guerre froide. Cela a été une stratégie venue des Etats-Unis pour dire que tous ces pays doivent devenir des démocraties", "des coquilles vides", fait-il remarquer.

Fanon serait traité de populiste s'il vivait encore, simplement parce qu'il décrivait un monde de violence auquel il faudrait s'opposer à travers la lutte pour la recherche de la liberté, relève Ndongo Samba Sylla.

Il a rappelé que Frantz Fanon a par exemple proposé la création d'un système de paiement continental propre à l'Afrique, pouvant faire face aux monnaies internationales.

"Nous pouvons avoir un système de paiement continental qui permet aux Africains d'échanger entre eux, sans passer par le dollar ou par l'euro", a souligné Ndongo Samba Sylla, cité parmi les économistes du Sud global.

Il pense que dans le cadre d'une telle démarche, il serait important d'inclure la diaspora caribéenne comme part du bloc de cet "arrangement monétaire".

Ndongo Samba Sylla estime que cela permettrait d'avoir des relations de solidarité et aussi une conférence économique renforcée entre l'Afrique et sa diaspora", d'une part, et entre les pays africains, d'autre part.