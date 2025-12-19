Sénégal: Kaffrine - 25 cas de grossesses précoces en milieu scolaire en 2024-2025 (Acteur)

Kaffrine — Vingt-cinq cas de grossesses précoces en milieu scolaire ont été enregistrés dans la région de Kaffrine (centre) au cours de l'année scolaire 2024-2025, a appris l'APS jeudi du point focal et coordonnateur du Groupe pour l'étude et l'enseignement de la population (GEEP), Wandyfa Mané.

"La région de Kaffrine occupe la quatrième position parmi celles ayant les taux les plus bas, avec 25 cas de grossesses enregistrés en milieu scolaire" en 2024-2025, a-t-il notamment indiqué au cours d'une rencontre de partage des outils de collecte des données recensées durant une année dans les seize académies du Sénégal.

Cette rencontre de partage du rapport de l'Observatoire sur les grossesses en milieu scolaire a été présidée par Ibrahima Sarr, secrétaire général de l'inspection d'académie de Kaffrine.

L'inspecteur de l'enseignement moyen secondaire, Aly Lom, des représentantes des élèves, des principaux d'établissements scolaires, ainsi que des structures partenaires, dont Action éducative en milieu ouvert (AEMO), une structure déconcentrée du ministère de la Justice, ont pris part à cette rencontre.

Selon le coordonnateur régional adjoint du GEEP de Kaffrine, parmi les cas recensés figurent également des élèves mariées inscrites dans les établissements scolaires.

"Face à cette situation, la prévention des grossesses précoces en milieu scolaire nécessite une approche multisectorielle impliquant l'école, la famille, la communauté et les services de santé", a indiqué M. Mané.

Il a insisté, à ce propos, sur l'importance d'une éducation sexuelle "adaptée à l'âge", de la sensibilisation des élèves et des parents, de la promotion de l'égalité de genre, ainsi que de la mise en place de mécanismes de protection et de réintégration scolaire des filles enceintes.

Ces actions, selon lui, sont indispensables pour réduire l'ampleur du phénomène et garantir le droit à l'éducation des adolescentes.

M. Mané a enfin appelé à un renforcement des activités de sensibilisation, afin d'atteindre l'objectif "Zéro cas de grossesse en milieu scolaire".