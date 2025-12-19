Maroc: Tanger - Baisse de 0,7% de l'IPC en octobre dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger a décru de 0,7% en octobre dernier par rapport au mois précédent et augmenté de 0,4% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a reculé de 1,7% en octobre dernier par rapport à septembre, résultat de la baisse des prix des "Huiles et graisses" de 6,7%, des "Viandes" de 5,1%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs", des "Légumes" et des "Fruits" de 0,4%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" et du "Lait, fromage et œufs" de 0,2% et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,1%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a stagné suite à la stagnation des prix des divisions du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles", de la "Santé" et de l'"Enseignement", rapporte la MAP.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, l'augmentation de l'indice des divisions des "Biens et services divers" de 0,3%, des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" et des "Communications" de 0,2%, et des "Articles d'habillement et chaussures" de 0,1%, ainsi que la diminution de l'indice des divisions des "Restaurants et hôtels" de 1,7%, du "Transport" de 0,2% et des "Loisirs et Culture" de 0,1% n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 0,3% en octobre dernier, sous l'effet de l'augmentation des prix des "Fruits" de 10,3%, du "Café, thé et cacao" de 8,5%, des "Légumes" de 4,6%, du "Tabac" de 3,6%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,5%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,4%, du "Poisson et fruits de mer" et du "Lait, fromage et oeufs" de 0,2%, et du "Pain et céréales" de 0,1%.

La diminution des prix des "Huiles et graisses" de 12,8%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 3,9% et des "Viandes" de 1,1% n'a pas affecté l'évolution générale.

De même, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 0,4%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 2,4% pour la division du "Transport" et une augmentation de 2,8% pour les divisions des "Restaurants et hôtels" et "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.