Tunisie: La BFPME appelle les entreprises à participer à une journée d'information sur son nouveau système d'information

Tunis — La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises (BFPME) lancera un nouveau système d'information dédié aux PME, visant à contribuer à l'amélioration de la qualité des services d'accompagnement et de financement qui leur sont proposés.

Le lancement et la présentation de système en question seront à l'ordre du jour d'une journée d'information qui sera organisée par la BFPME, samedi 20 décembre, au siège du Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique à Tunis.

La banque a appelé, dans ce cadre, les PME à participer à cet événement et à prendre connaissance de ce système, qui facilitera leur accès au financement.

Représentant environ 90 % du tissu économique et fournissant près de 80 % des emplois, les PME qui jouent un rôle primordial dans l'économie tunisienne, se trouvent confrontées à de nombreux défis, dont le plus important est l'accès au financement.

Il convient d e noter que la BFPME est une société bancaire tunisienne à responsabilité limitée, créée en 2005 et placée sous la tutelle du ministère des Finances. Son capital s'élève à 100 millions de dinars, détenus à 100 % par l'État et d'autres actionnaires publics.

La banque est considérée comme un établissement public, selon la loi n° 9 de 1989 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics.

Elle est également soumise aux dispositions de la loi n° 65 de 2001 du 10 juillet 2001 relative aux banques et aux établissements financiers annulée et remplacée par la loi n° 48 de 2016 du 11 juillet 2016.

Conformément à sa politique de prêts approuvée par son conseil d'administration le 1er avril 2005, la mission de la banque est de financer la création et le développement des PME productrices de biens et de services.