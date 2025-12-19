Gabon: Le Rotary Club de Libreville renforce la 4e édition de la campagne de chirurgie réparatrice

C'est ce jeudi 18 décembre 2025, dans une structure médicale située dans le 1eᣴ arrondissement de Libreville, que la cérémonie de remise de matériel médical par le Rotary Club a eu lieu. Au coeur de cet événement, le club a livré un important lot de médicaments et d'équipements destinés à soutenir la 4e édition de la campagne de chirurgie réparatrice.

Parmi les dons offerts, figurent des gants chirurgicaux, des seringues à usage unique, des casques stériles, 500 comprimés de paracétamol- feros ainsi que des produits anesthésiques et d'autres fournitures essentielles à la réalisation d'interventions chirurgicales sécurisées. « C'est avec fierté que nous apportons notre contribution à cette initiative qui redonne espoir à de nombreuses familles », a déclaré le président du Rotary Club de Libreville.

Le Rotary Club de Libreville soutient la Clinique JB depuis plus de trois ans, soit depuis la première édition de la campagne, et entend poursuivre cet engagement. Cette année, plusieurs partenaires privés ont répondu présent : la Grande Pharmacie les Forestiers de Libreville, la Pharmacie Tola de Lambaréné et la Pharmacie du Commissariat Central de Libreville ont fourni les médicaments et le matériel, confirmant ainsi leur attachement à cet acte humanitaire. « Nous sommes honorés de collaborer avec le Rotary et la Clinique JB pour soulager la souffrance des patients », a souligné le représentant des partenaires.

La cérémonie, tenue dans le 1eᣴ arrondissement de la commune de Libreville, a rassemblé des membres du Rotary, des responsables de la Clinique JB, des représentants des pharmacies partenaires et de nombreux bénévoles ainsi que les parents, les enfants en difficultés. Le gérant de la Clinique JB, le Dr Lucie Makaya a remercié le Rotary pour son soutien constant et a rappelé que la campagne qui existe depuis quatre ans, a déjà permis de réaliser plus d'une centaine d'interventions chirurgicales, améliorant ainsi la qualité de vie de nombreux patients.

Cette action s'inscrit dans la tradition d'engagement du Rotary Club de Libreville, qui oeuvre chaque année pour des projets de santé, d'éducation et de développement communautaire au Gabon. Le club compte poursuivre son partenariat avec la Clinique JB et explorer de nouvelles collaborations afin de renforcer l'accès aux soins chirurgicaux dans tout le Gabon.