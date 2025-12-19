Sénégal: Louga - Eramet Grande Côte fait le bilan de ses actions communautaires menées en 2025 dans les communes

Louga — La société minière Eramet Grande Côte (GCO) a initié des concertations dans les communes où elle intervient dans la partie nord du pays dans le cadre d'une nouvelle dynamique de dialogue avec les communautés locales, a déclaré Abdou Salam Ndao, chef de service au département Relations communautaires et accès au foncier de GCO.

"Ces cadres de concertation reposent sur des commissions thématiques de dialogue couvrant plusieurs domaines jugés essentiels, notamment l'environnement et la biodiversité, le suivi foncier et la réinstallation, les investissements communautaires, le contenu local et l'emploi, la gestion des plaintes communautaires ainsi que le tourisme", a-t-il expliqué lors d'une rencontre de bilan organisée dans la commune de Kab Gaye dans la région de Louga.

La même rencontre a été organisée dans les communes de Darou Khoudoss et de Thiéppe. Ces rencontres visent à dresser l'état des lieux des actions menées et à définir les priorités pour l'avenir, selon les responsables de la société minière Eramet Grande Côte.

Selon M. Ndao, l'année 2025 a été marquée par "une forte intensité des activités, avec 48 rencontres et activités organisées dans le cadre des concertations locales, en plus de 60 actions complémentaires de sensibilisation, de formation et de mobilisation sociale, menées avec une implication active des membres des différentes commissions".

Ces rencontres portaient également sur le bilan des activités d'engagement communautaire, incluant le dialogue, le plan Santé-Sécurité-Sûreté et la gestion des plaintes, le bilan de l'acquisition foncière et des opérations de réinstallation, ainsi que l'évaluation du programme de réhabilitation 2025 dans la commune de Kab Gaye.

"La rencontre a également permis de faire le point sur les achats et recrutements locaux réalisés en 2025, les contributions en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la présentation de la nouvelle stratégie RSE de la GCO et la définition des actions prioritaires pour l'année 2026", a conclu Abdou Salam Ndao.