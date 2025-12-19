Sénégal: Festival Koom Koom - La grappe TICAE mise en avant pour le développement de la Casamance

Ziguinchor — Le forum scientifique du Festival Koom Koom, organisé au centre culturel régional de Ziguinchor, a mis l'accent sur la grappe tourisme, industries culturelles et créatives, artisanat d'art, environnement, innovation et intégration (TICAE), présentée comme un levier majeur du développement économique et social de la Casamance.

Intervenant lors des échanges, l'économiste-financier Brahim Sakho, expert en tourisme, culture et artisanat d'art et membre du bureau de l'association "Goorgoorlou Kom Kom", à l'origine du Festival Koom Koom, est revenu sur la création de cette manifestation il y a 18 ans.

Il a rappelé que le Festival Kom Kom, créé par Khalifa Dramé, repose sur trois piliers : un espace festivalier dédié aux produits artisanaux et artistiques, un cadre de rencontres entre acteurs locaux et internationaux, et un forum scientifique consacré aux problématiques de développement.

Selon lui, l'approche "grappe", inspirée de la stratégie nationale de croissance, permet d'aborder de manière intégrée les défis économiques et sociaux de la Casamance.

"La grappe TICAE englobe le tourisme, les industries culturelles et créatives, l'artisanat d'art et l'environnement, avec l'innovation et l'intégration comme fils conducteurs", a-t-il expliqué.

Le forum scientifique, lancé la veille, aborde une dizaine de thématiques, dont l'autonomisation économique durable des femmes, la gouvernance communautaire, la sécurité des femmes et des jeunes, ainsi que les mécanismes d'appui portés par des partenaires comme la CEDEAO, ONU Femmes et plusieurs ministères sectoriels.

L'ouverture d'un bureau d'ONU Femmes à Ziguinchor est également annoncée dans le cadre de l'événement.

Le Festival Kom Kom "va au-delà d'un simple événement culturel", selon la coach-formatrice en intelligence émotionnelle et leadership, Khadidiatou Cissé.

"Koom Koom est un espace qui crée des passerelles entre les générations et positionne la culture comme un levier de transformation durable et économique", a-t-elle déclaré.

Cela passe par la tenue d'ateliers et de panels axés sur le leadership, le management, la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des principes d'autonomisation des femmes (WEPs).

"Le festival donne la parole aux acteurs culturels et touristiques de la zone CEDEAO et renforce l'engagement pour un développement durable inclusif", a-t-elle ajouté.

Placée sous le parrainage du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, avec l'appui du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, la 18e édition du Festival Koom Koom ambitionne de consolider les synergies entre culture, économie et innovation au service du développement local.