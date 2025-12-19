Sénégal: Sécurité alimentaire - Des acteurs préconisent des technologies innovantes adaptées

Saly — Des membres d'institutions de recherche, des producteurs, des transformateurs, et des structures spécialisées dans le transfert de technologies et innovations, ont pris part à l'atelier de consultations des parties-prenantes pour l'identification des technologies et innovations à diffuser permettant la mise en œuvre des politiques de sécurité et souveraineté alimentaire, a constaté l'APS.

"L'atelier nous a permis d'identifier une soixantaine de technologies déjà mises au point par la recherche et qui devraient être transférées ou diffusées au niveau des producteurs pour contribuer à la mise en oeuvre de ces politiques de sécurité alimentaire", a dit Fallou Sarr, directeur des relations extérieures de l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA).

Selon lui, "ces technologies portent dans le domaine des semences et de tout ce qui est itinéraire technique de production, mais aussi des technologies de transformation dans l'élevage".

"Nous avons identifié des technologies adaptées à la production du miel, du sorgho, du maïs, du fonio mais également les fruits, les produits horticoles comme l'oignon, la pomme de terre et la banane", a souligné Fallou Sarr.

"Ces technologies vont nous permettre de multiplier notre production agricole et animalière afin d'assurer la sécurité alimentaire des populations, à travers le renforcement de la recherche", a indiqué pour sa part Ndéye Khady Fall, coordonnatrice adjointe du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique.