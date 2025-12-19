Sénégal: Ziguinchor - Des enseignants formés à l'éducation inclusive

19 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Une session de formation sur l'éducation inclusive s'est ouverte mercredi au lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor (sud), à l'initiative de SHC-INEFJA, en vue de renforcer les capacités des enseignants dans l'accompagnement des élèves déficients visuels, a constaté l'APS.

Cette formation, qui s'achève vendredi, réunit 24 professeurs du lycée Djignabo Bassène et du CEMT de Ziguinchor.

Elle porte notamment sur l'apprentissage de la méthode Braille, ainsi que sur les techniques de mobilité et d'orientation des élèves déficients visuels dans les classes inclusives.

Selon le formateur de SHC-INEFJA, Souleymane Gueye, l'objectif principal de cette initiative est de renforcer les compétences des enseignants afin de leur permettre d'assurer un meilleur accompagnement des élèves déficients visuels intégrés dans le système éducatif classique.

Il a toutefois relevé plusieurs difficultés, notamment les problèmes de transport et l'insuffisance de matériels pédagogiques adaptés, tels que les tablettes Braille et les dictaphones, indispensables à l'apprentissage de ces élèves.

La rencontre a également servi de cadre d'échanges entre les participants, favorisant l'identification des difficultés rencontrées par les apprenants et la recherche collective de solutions adaptées en vue d'une meilleure inclusion scolaire.

Les enseignants participants ont exprimé une forte motivation à suivre cette formation, jugée essentielle pour améliorer la prise en charge pédagogique des apprenants vivant avec un handicap visuel.

