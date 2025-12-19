Sénégal: Saint-Louis - La Zone économique spéciale et d'autres projets structurants au menu d'une table ronde institutionnelle

Saint-Louis — La réalisation d'une Zone économique spéciale (ZES) et d'une unité industrielle de production de voitures électriques ont été au centre d'une table ronde institutionnelle organisée à Saint-Louis (nord), sous l'égide de l'Agence régionale de développement (ARD), a constaté l'APS.

L'Association des maires du département de Saint Louis, le Conseil mondial des investissements et des affaires (CMIA) et ses membres affiliés de la Corée du Sud ont été associés à cette table ronde.

Selon le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, cette rencontre a permis de prendre contact avec les projets présentés par la délégation sud-coréenne.

Au total onze projets vont contribuer, à terme, non seulement au développement économique et social du département de Saint-Louis, mais vont aussi avoir un impact à l'échelle nationale, s'est réjoui Mansour Faye.

"Pour nous groupe mixte du département de Saint-Louis, cela constitue une opportunité fondamentale pour la création d'emplois mais aussi pour la croissance économique endogène de la zone", a-t-il notamment ajouté.

La directrice pays du Conseil mondial des investissements et des affaires pour l'Afrique, Awa Thiam est revenue sur le choix et la pertinence de ces projets.

"Ces projets ne sont pas venus après un travail avec l'ARD et nous avons identifié des projets qui pourraient vraiment intéresser Saint-Louis et permettre à ce département de se développer davantage", a-t-elle expliqué.

Elle a par ailleurs listé les différents projets qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce programme, notamment la réalisation de la Zone économique spéciale de Grand Saint-Louis, une usine d'assemblage d'ascenseurs, une unité industrielle de production de voitures électriques, une unité de remplissage de gaz et une chaîne de restaurants OFC.

Directeur général de l'ARD de Saint-Louis, Ousmane Sow a, de son côté, souligné que ce processus vient de consacrer que, par les territoires, on peut penser le développement et apporter des solutions pour contribuer à "faire bouger les lignes" pour le Sénégal.

Il a ainsi salué l'impulsion d'une dynamique de coopération entre les Collectivités territoriales, ajoutant que le projet "le plus structurant" et qui constitue l'élément "fédérateur", est de mettre en place une Zone économique spéciale.

Ces initiatives visent à créer des emplois, à renforcer les infrastructures, contribuant à la souveraineté industrielle, énergétique et alimentaire du Sénégal, a indiqué une note dont l'APS a reçu une copie.

Elles visent également à mobiliser les parties prenantes, les investisseurs, les médias et la société civile autour d'une initiative majeure pour l'avenir industriel, éducatif et social de Saint-Louis, ajoute la même source.

Le préfet du département, Abou Sow, le vice-président GCIB Corée du Sud, Jaebok Sim, le président du Conseil départemental de Saint-Louis, Me Moustapha Mbaye, entre autres, ont pris part à cette rencontre.