Maroc: Des supporters célèbrent la victoire du pays à la Coupe arabe dans les rues de Tanger

Des groupes de supporters marocains sont descendus dans le quartier de M'ghogha à Tanger, jeudi soir, pour célébrer la victoire de l'équipe nationale à la Coupe arabe de football (1er - 18 décembre), remportée à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qu'organise le royaume chérifien.

Il s'agit du deuxième trophée remporté par le Maroc dans cette compétition, devant la Jordanie (3-2). La première édition de la Coupe arabe s'est tenue en 1963 au Liban.

Dans plusieurs rues du quartier M'ghogha, des drapeaux rouges frappés de l'étoile verte ont été brandis par des supporters rassemblés le long des axes principaux. Les chants patriotiques, le son continu des vuvuzelas et quelques klaxons, accompagnés des lumières des phares des voitures, ont rythmé ces célébrations nocturnes, qui ont duré plusieurs heures.

Parmi les supporters présents à M'ghogha, l'un d'eux, visiblement ému, tenait le drapeau national à bout de bras : "Nous attendions depuis longtemps la Coupe arabe, et maintenant nous allons chercher la Coupe d'Afrique des nations. Nous sommes très contents", a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Juste derrière lui, un vendeur ambulant tendait des drapeaux et des vuvuzelas, soufflant avec énergie dans l'un de ces instruments, ajoutant plus d'ambiance à la fête.

Un peu plus loin, un autre supporter, vêtu du maillot blanc de la sélection marocaine et couvert d'une casquette rouge aux couleurs nationales, observait les festivités avec enthousiasme. Il s'appelle Rachid.

Le Maroc avait remporté sa première Coupe arabe en 2012, en Arabie Saoudite.

"L'attente a été longue pour gagner ce trophée. C'est fait maintenant, nous allons nous concentrer sur la CAN et tenter de la remporter", a-t-il affirmé. Il a tenu à manifester son contentement malgré le froid.

Parmi les participants, une supportrice sénégalaise a également pris part à l'ambiance. Brandissant le drapeau du Sénégal, elle a soutenu être heureuse pour le Maroc tout en ajoutant être prête à acclamer les Lions, attendus ce vendredi à Tanger.

La Coupe arabe est une compétition internationale de football opposant les sélections du monde arabe.

Seize équipes ont participé à cette 11e édition.

Le tournoi est organisé par l'Union des associations arabes de football (UAFA) jusqu'en 2021, avant que la FIFA ne prenne le relais lors de la 10e édition au Qatar, avec la participation de l'UAFA dans l'organisation et la gestion du tournoi.

L'édition inaugurale du championnat, qui a eu lieu en 1963 au Liban, a été remportée par la Tunisie. Deux autres éditions ont été disputées en 1964 et 1966 avant une interruption de près de 20 ans, le tournoi reprendra en 1985.

Les onze tournois de la Coupe arabe ont été remportés par six équipes nationales. L'Irak (1964, 1966, 1985, 1988), l'Arabie Saoudite (1998, 2002), le Maroc (2012, 2025), l'Algérie (2021), l'Egypte (1992) et la Tunisie (1963).