Sénégal: Les tout-petits savourent la FIDAK entre jeux, manèges et moments en famille

Dakar — Les rires et l'enthousiasme des tout-petits rythment les allées de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), où de nombreux enfants, accompagnés de leurs parents, profitent des espaces de jeux et d'animations spécialement aménagés à leur intention.

Âgée de 8 ans, Sophia Diallo dit avoir bien profité des manèges installés au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) pour la FIDAK 2025 (7-31 décembre), notamment celui symbolisant le dinosaure, qui l'a à la fois surprise et amusée.

"Quand le dinosaure est venu, il m'a attaquée", raconte-t-elle avec un large sourire, expliquant avoir enlevé son casque avant d'éclater de rire, une fois la surprise passée.

Elle confie également avoir beaucoup ri sur le jeu des montagnes russes, "qui montent et qui descendent", se réjouissant de partager ces moments avec sa maman.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sophia se souvient aussi d'autres moments marquants de sa visite, comme sa découverte de "la tête de taureau", qu'elle décrit comme "très jolie".

Si elle devait revenir, elle choisirait à nouveau les jeux de réalité, attirée par leur caractère ludique et immersif.

"Je viens ici parce qu'il y a beaucoup de jeux et je m'amuse avec ma famille", résume-t-elle.

Comme Sophia, d'autres enfants trouvent leur bonheur dans les attractions proposées. Ibrahima Camara affirme préférer les jeux sportifs, notamment le basketball et le baby-foot.

Accompagné de sa maman, il dit apprécier également les motos et les voitures que l'on peut trouver dans la zone réservée aux loisirs.

"J'aime venir ici parce que c'est bien", explique-t-il simplement, ajoutant que s'il revenait, il jouerait en premier au basketball ou au football.

Parallèlement aux activités commerciales, la FIDAK se présente aussi comme un lieu de détente et de découverte pour les enfants et les familles, témoigne Seynabou Diop, mère d'un garçon de six ans, Mouhamed Fall.

Ce dernier, après avoir déjà profité de plusieurs jeux proposés dans le manège, souhaite faire un dernier tour de circuit avant de rentrer, une demande catégoriquement refusée par sa mère, qui explique avoir épuisé son argent de poche. Mohamed en est contrarié.

Mme Diop se plaint par ailleurs de la cherté des tickets pour l'accès aux manèges, "surtout quand on vient avec trois ou quatre enfants, voire plus".

"C'est vraiment cher lorsque chaque jeu se vend à 2 000 francs CFA, et cela revient encore plus cher si les enfants veulent participer à toutes les attractions proposées", déplore-t-elle.

Madické Seck, père de deux garçons, magnifie de son côté le cadre sécurisé qu'offrent ces manèges aux enfants. Ses deux fils, de quatre et sept ans, attendent sagement de profiter des attractions, assis à côté.

"Ce cadre permet aux enfants de s'amuser, d'apprendre et de partager des moments de joie avec nous, leurs parents, dans une ambiance festive et conviviale", a-t-il déclaré.

Selon ce père de famille, les manèges et espaces de jeux contribuent à faire de la Foire internationale de Dakar "un véritable lieu de divertissement familial, où petits et grands partagent des moments de joie et de découverte".