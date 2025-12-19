Sénégal: Bakel - La SAED prévoit d'emblaver près de 400 ha pour la saison sèche chaude

Bakel — La SAED, société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta de fleuve Sénégal et de la Falémé, prévoit emblaver 399 hectares dans le département de Bakel (est), pour le compte de la campagne saison sèche chaude 2026 , a appris l'APS de ses responsables.

"Pour l'exercice de 2026, les surfaces tournent autour de 399 hectares toutes spéculations confondues pour la campagne saison sèche chaude 2026", a indiqué Paul Marie Faye, secrétaire général de la SAED.

Pour ce faire, certains périmètres jugés propices pour la riziculture ont été ciblés, a-t-il jeudi lors d'une réunion consacrée au lancement de cette campagne à Bakel.

La rencontre a été présidée par l'adjoint au préfet de Bakel, en présence des autorités administratives, territoriales, des partenaires financiers et techniques et des membres d'organisation de producteurs.

Selon M. Faye, cette rencontre se veut comme un cadre d'échanges pour connaître les préoccupations des producteurs et les anticiper, pour un bon déroulement de cette campagne.

Les producteurs ont signalé des contraintes liées à la disponibilité de la semence, à la finition des aménagements, au manque de matériel post récolte, au financement, aux pluies précoces et à la cherté des factures d'électricité.

Le délégué de la SAED Bakel, Mbaye Diédhiou, a de son côté fait état de l'accompagnement de la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, et du Projet de résilience et de développement communautaire de la vallée du fleuve Sénégal (PRDC/VFS), qui ont apporté aux producteurs locaux un appui en semences et engrais.

"L'apport de nos partenaires à savoir FAO et le PRDRC va nous permettre d'anticiper un peu sur la campagne. Leur apport en semences est de 40 tonnes alors que les besoins estimés s'élèvent à 47 tonnes", a fait savoir M. Diédhiou.

Il a indiqué qu'en 2025, le département de Bakel a réalisé autour de 180 ha dont 140 ha de riz, sur un objectif de 300 ha, pour un pic de production de 7,96 tonnes à l'hectare. Une productivité qui témoigne, selon lui, de l'expertise technique et de la détermination des producteurs de Bakel.