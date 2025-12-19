Sénégal: Coubanao - Les femmes du GIE Kapourene Bouleck sollicitent un appui pour renforcer leurs activités économiques et sociales

Coubanao — La présidente du Groupement d'intérêt économique (GIE) Kapourene Bouleck, Khady Manga, a lancé un appel à l'accompagnement matériel, financier et technique pour renforcer les activités génératrices de revenus menées par les femmes de Coubanao (Basse-Casamance), en marge d'une visite de journalistes au campement villageois, organisée dans le cadre du Festival Koom Koom de Ziguinchor (sud).

Basé à Coubanao, un village de la communauté rurale de Coubalan, dans l'arrondissement de Tenghory (département de Bignona), le GIE Kapourene Bouleck, dont le nom signifie "éradiquer la pauvreté" en diola, intervient dans plusieurs secteurs, notamment le maraîchage, l'élevage, la transformation des fruits et légumes, mais aussi la fabrication d'eau de javel, de savon et la teinture.

"Nos produits sont principalement écoulés ici à Coubanao et à Ziguinchor", a expliqué Mme Manga, soulignant toutefois les limites imposées par le manque de moyens. Selon elle, le groupement fonctionne jusque-là sur fonds propres, sans appui extérieur, ce qui freine l'expansion et la promotion de ses activités.

La présidente du GIE a ainsi plaidé pour un soutien des partenaires publics et privés, ainsi que des chambres de métiers et de commerce, afin de bénéficier de renforcements de capacités et de formations spécialisées, notamment dans la transformation des produits maraîchers et halieutiques, le marketing et le placement des produits sur les marchés.

"Nous n'avons encore participé à aucune foire, faute d'encadrement et de moyens", a-t-elle regretté. Malgré ces contraintes, Khady Manga a tenu à mettre en avant la contribution du GIE au développement communautaire.

"Au-delà de nos ménages respectifs, nous participons à la réalisation d'infrastructures sociales de base", a-t-elle indiqué, citant la construction en cours d'une école maternelle dans le village de Coubanao.

La finalisation de cet ouvrage reste toutefois confrontée à des difficultés financières, notamment pour la toiture estimée à 1,5 million de francs CFA, ainsi que l'installation des portes, des fenêtres et du carrelage.

Le GIE exprime également des besoins en équipements agricoles, notamment des machines pour les rizières, des décortiqueuses, ainsi que la réalisation d'un mini-forage à proximité, afin d'améliorer durablement les conditions de production.

À travers cet appel, le GIE Kapourene Bouleck espère susciter l'intérêt des autorités, des partenaires au développement et des acteurs économiques, afin de consolider les initiatives locales portées par les femmes, considérées comme un levier essentiel de lutte contre la pauvreté en milieu rural.