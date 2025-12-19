Sénégal: Les scientifiques invités à s'approprier la voie de la souveraineté économique prônée par les autorités

19 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Le président du Comité sénégalais pour la chimie, professeur Modou Fall, a invité, jeudi, à Diamniadio, les scientifiques à s'approprier la voie de la souveraineté économique prônée par les autorités qui, selon lui, passe par la souveraineté scientifique.

"Nous avons des autorités très engagées dans la voie de la souveraineté économique, et nous savons que cette souveraineté économique passe par une souveraineté scientifique. Si les scientifiques ne s'approprient pas cette souveraineté, elle sera vouée à l'échec. C'est pourquoi nous sommes engagés sur cette voie", a-t-il notamment déclaré.

Professeur Fall intervenait en marge de l'ouverture de la 7e édition des Journées annuelles de chimie du Sénégal, organisées par le Comité sénégalais pour la chimie (CSC).

Le thème portait sur "Innovations chimiques et valorisations des ressources locales"

La rencontre, organisée à l'Université Amadou Makhtar Mbow, regroupe des chercheurs, des universitaires, des industriels et décideurs pour des échanges sur la contribution des sciences chimiques au développement durable.

Le professeur Fall a dit que "le Sénégal est bien présent dans les différentes instances mondiales qui s'activent dans le domaine de la chimie".

Il a souligné qu'au niveau local, cette discipline réalise des résultats en termes de productions scientifiques.

"Le Sénégal est un peu en avance sur beaucoup d'autres pays dans le domaine de la chimie parce que nous sommes bien représentés au sein des différentes instances africaine et internationales", a-t-il souligné.

"Nous sommes bien placés au concert mondial de la chimie. Et au Sénégal aussi, nous avons une productivité assez élevée", a indiqué le président du Comité sénégalais pour la chimie.

