Sénégal: Saraya - Démantèlement d'un site d'orpaillage dans la localité de Moussala-Mahinamine

19 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un site d'orpaillage clandestin a été démantelé à Mouusala-Mahinamine, une localité de la commune de Bembou, dans la région de Kédougou (sud-est), a appris l'APS jeudi de source sécuritaire.

"Un site d'orpaillage clandestin a été démantelé à Moussala-Mahinamine par des éléments de l'armée nationale basés dans la commune de Bembou", a déclaré la source sécuritaire.

Elle a précisé que 13 motopompes et plusieurs équipements ont été saisis par la Brigade mobile de la gendarmerie de Kharakhéna.

Les éléments de la zone Militaire N°4 poursuivent l'opération "Karangué" pour sécuriser la zone frontalière en surveillant les activités autour de la Falémé.

L'armée nationale a lancé conjointement avec la gendarmerie nationale et la direction des parcs nationaux, l'opération "Nawétane" dans la zone de la Falémé depuis septembre 2024.

Planifiée par la zone militaire numéro 4, cette opération entre dans le cadre des activités permanentes des forces de défense et de sécurité visant à prévenir d'éventuelles infiltrations de bandes sévissant au-delà des frontières.

Le but est de protéger l'environnement et de soutenir les populations riveraines des villages les plus isolés à travers l'application du décret relatif à la protection de la Falémé.

